به گزارش خبرنگار مهر، ویکتور نظراف ظهر چهارشنبه در همایش بین المللی «یاسوج- امسک» که با حضور مسئولان دو استان برگزار شد، اظهار کرد: استان امسک روسیه ظرفیت مناسبی در زمینه صادرات تولیدات شیمیایی دارد.

وی بیان کرد: میوه جات و دانه‌های روغنی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز ظرفیت مطلوبی برای واردات مورد نیاز امسک روسیه است.

وی عنوان کرد: ما در حال توسعه نمایندگی بازرگانی هستیم و سفارت روسیه در مبادلات هیأت‌ها کمک‌های خوبی داشته است.

استاندار امسک با بیان اینکه توسعه روابط در دستور کار مسئولان امسک است، گفت: در زمینه فرآوری جنگل هم بررسی‌های لازم را جهت افزایش همکاری انجام می‌دهیم.

نظراف گفت: نمایندگانی در زمینه‌های مختلف از جمله؛ کشاورزی، بهداشت و کارهای ساختمانی هیئت روسی را همراهی می‌کند.

نظراف با تاکید بر اهمیت و نقش این همایش در توسعه روابط دو کشور، افزود: علاقمند به توسعه همکاری با استان کهگیلویه و بویراحمد هستیم و بخاطر جوانان مان اینجاییم.