توجه به استاندارد سازی کالا باعث تداوم کالای داخلی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین جمیلی ظهر چهارشنبه در همایش روز جهانی استاندارد در استان زنجان، افزود: استاندارد سازی کالا باعث می شود مصرف کننده به سمت مصرف کالای داخلی سوق پیدا کند.

وی اظهار کرد: یکی از بارزترین ویژگی استاندارد استان زنجان اهتمام ویژه ای را برای واگذاری امور به بخش خصوصی دارند.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان گفت: استاندارد سازی از ارزش و جایگاه بسیار ویژه ای برخوردار است و باید به این علامت بسیار مهم بسیار توجه شود و کالاهای داخلی با نشان استاندارد تولید شوند.

جمیلی تاکید کرد: توجه به کیفیت کالای داخلی باعث می شود مصرف کالای داخلی به خوبی در جامعه نهادینه شده و از ورود کالای خارجی خودداری شود.

وی افزود: توجه به استاندارد سازی کالا باعث تداوم و ارتقای تولید داخلی شده و به تبع توسعه اقتصاد و اشتغال پایدار را به دنبال دارد.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان یاد آورشد: اهمیت دادن به امر استاندارد باعث ارتقای سلامتی مردم در جامعه می شود و تاکنون این مولفه کلیدی به خوبی در تولیدات مندرج شده است.

جمیلی گفت: خوشبختانه در استان زنجان به بحث استاندارد توجه می شود و باید تولید کنندگان بر تحقق این امر اهتمام جدی داشته باشند تا مردم با تمایل بیشتری کالای داخلی را مصرف کنند.