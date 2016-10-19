مرحله دوم سرشماری حضوری در دشتی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان دشتی در این مراسم از تلاش های همه مدیران، بسیجیان، ستاد سرشماری، ائمه جمعه ، شهرداران، دهیاران و شوراهای اسلامی شهر و روستا در مرحله سرشماری اینترنتی تقدیر کرد.

غلامرضا مهرجو افزود: با توجه به ضریب اینترنتی بالای شهرستان و تبلیغات خوبی که در زمینه سرشماری اینترنتی صورت گرفت مردم به خوبی استقبال کردند.

وی با بیان اینکه میزان مشارکت خانوارهای شهرستان به ۷۵ درصد رسیده است، یادآور شد: با توجه به اینکه سرشماری اینترنتی تا پایان وقت روز جمعه تمدید شد انتظار داریم میزان مشارکت خانوارهای شهرستان به حدود ۸۰ درصد برسد.

مهرجو با بیان اینکه هم اکنون وضعیت شهرستان در زمینه سرشماری اینترنتی مطلوب است، گفت: در حال حاضر استان بوشهر وشهرستان دشتی به اهداف مورد نظر خود در سرشماری اینترنتی دست پیدا کرده است.

وی یادآور شد: هم اکنون برخی از روستاهای شهرستان به صورت ۱۰۰ درصد و شهر کاکی نیز ۹۵ درصد سرشماری اینترنتی دست پیدا کرده که در این سه روز باقیمانده تلاش داریم این رقم افزایش یابد.