ضرورت شناسایی مراکز تردد معتادان و موادفروشان در کرج

به گزارش خبرنگار مهر، علی قنبر زمانی ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته مبارزه با مواد مخدر شهرستان کرج، اظهار کرد: عرصه مبارزه با مواد مخدر، یکی از مهمترین حوزه های مقابله با آسیب های اجتماعی است چرا که آثار ناشی از این آسیب، دامان تمام افراد جامعه را می گیرد بنابراین هر اقدامی در حوزه های مختلف پیشگیری، مقابله و درمان اعتیاد به سود تمام جامعه است.

زمانی در ادامه اضافه کرد: بر اساس گزارش وزیر کشور در صحن علنی مجلس در خصوص دیداری که وی با رهبر معظم انقلاب داشته اند، اعلام کرده اند که مقام معظم رهبری اعتیاد و مواد مخدر را در جایگاه نخست اولویت مقابله با آسیب های اجتماعی ارزیابی کرده و در سیاست‌های کلان برنامه ششم توسعه برای مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد سالانه ۵ درصد موفقیت را پیش بینی کرده اند و این امر، وظیفه و مسئولیت مدیران مربوطه را برای برنامه ریزی ها در مقابله با اعتیاد و مواد مخدر را دوچندان می کند.

سرپرست فرمانداری کرج در ادامه به ضرورت شناسایی مراکز تردد معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر و اقدام برای پاکسازی آنان تاکید کرد و گفت: طرح های پاکسازی اماکن استقرار فروشندگان مواد مخدر و تردد معتادان در راستای حفظ امنیت شهروندان و ایجاد رضایت آنان اجرا می شود در مرحله اول پاکسازی خط چهار حصار، با همکاری شهرداری، نیروی انتظامی و دادستانی و دستگاه های خدمات رسان نظیر ادارات آب و برق، تخریب بخشی از این اماکن صورت گرفته و این موضوع در آینده نیز ادامه خواهد یافت و در فضاهای آزاد شده، پروژه های فرهنگی، ورزشی و زیباسازی شهر انجام می گیرد.

وی از ادارات مسئول در حوزه پیشگیری از اعتیاد خواست تا با اجرای طرح های فرهنگی پیشگیری از اعتیاد در محله های اولویت دار از نظر میزان آسیب دیدگی اجتماعی، مسیر حرکت به سوی جامعه ای عاری از اعتیاد را هموار کنند.