دادگاه مقصرانِ معضلات آب و هوایی اصفهان طی ۱۵ سال گذشته تشکیل شود

حیدرعلی عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مردم اصفهان چه در دوران انقلاب و چه در دوران دفاع مقدس وفا داری خود را به کشورشان اثبات کرده اند، اظهار داشت: متاسفانه مسئولان ما در زمانی که اختیارات دستشان بوده در مقابل صبوری اصفهانی‌ها ظلم کردند و بدون هیچ قاعده و قانونی اجازه دادند حق آبه اصفهان به تاراج برود.

وی با بیان اینکه در اوایل دولت تدبیر و امید، تدبیری برای حمایت از این حق اندیشیده شده است، افزود: برای احیای زاینده رود ما مسئله را نه قومیتی و نه استانی می‌کنیم بلکه این انتظار را داریم که مصوبه‌ای که خود وزیر نیرو امضاء کرده است، اجرا شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مصوبه شورای عالی آب حق آبه مشخص شده است، گفت: این مسئله باید کشوری در نظر گرفته شود و وزارت نیرو باید این قضیه را از سرشاخه مدیریت کند چراکه استان چهار محال و بختیاری در چنین وضعیتی دو نقطه از دسترسی آب استان خود را می خواهد، بفروشد.

وی در ادامه از طرح سوال برای پرسش از وزیر نیرو در مجلس شورای اسلامی نیز خبر داد و اضافه کرد: وقتی رودخانه زاینده رود متعلق به اصفهان است، باید حق و حقوق نادیده گرفته شود در حالی که وزارت نیرو حق میراب زاینده رود را دارد.

عابدی با بیان اینکه در گذشته و در زمان ورود به مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به وزارت نیرو این سئوالات را مطرح کردیم اما جوابی نشنیدیم، گفت: از این رو در حال حاضر در نظر داریم که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی این موضوع را از وزیر نیرو سوال کنیم.

وی کاهش بارندگی‌ها را بهانه‌ای برای عدم احقاق حق‌آبه کشاورزان اصفهان دانست و افزود: باید توجه داشته باشیم که میزان آب موجود در سد مخزن آب به برداشت‌های بالادست بستگی دارد و از این رو ما برای احقاق حقوق مردم اصفهان با هیچ کس شوخی نداریم و از اختیارات قانونی خود نهایت بهره برداری را خواهیم داشت.

نماینده مردم اصفهان با تاکید بر اینکه طی سال‌های گذشته در برداشت آب زاینده رود هرج و مرج اتفاق افتاده است، اضافه کرد: از این به بعد باید سهم برداشت از سر شاخه تا ادامه مسیر مشخص، بازسازی و برداشت‌های غیر مجاز و ویلاسازی‌ها متوقف و دست اندازی‌ها باید جمع‌آوری شود تا حق، حق آبه دار و غیر حق آبه دار مشخص و تالاب گاوخونی نجات یابد.

عابدی تاکید کرد: باید دادگاهی تشکیل شود تا کسانی که اختیار قانونی داشتند و در ۱۵ سال گذشته با سوء استفاده خودشان در بحث آب و هوای اصفهان مقصر بودند، پاسخگو باشند.