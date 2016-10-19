به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه هنری استان مرکزی، رضا میرزایی اظهار داشت: به همت واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری استان مرکزی، ششمین همایش پژوهشی نقد و بررسی مجموعه اشعار شاعران انقلاب، با موضوع اشعار علی موسوی گرمارودی با حضور پژوهشگران برگزار خواهد شد.

وی افزود: این همایش بهمن ماه سال جاری برگزار می شود و پژوهشگران برای ارسال مقالات تا ۱۵ دی ماه فرصت دارند آثار خود را از طریق پست الکترونیکی به نشانی info@artmarkazi.ir ارسال کنند.

رئیس حوزه هنری استان مرکزی خاطرنشان ساخت: پیش از این نیز همایش پژوهشی نقد و بررسی آثار شاعران انقلاب از جمله قیصر امین پور، سیدحسن حسینی، سلمان هراتی، احمد عزیزی و طاهره صفار زاده در سال های گذشته به همت حوزه هنری استان برگزار شده بود.

میرزایی همچنین از برگزاری ششمین جشنواره استانی شعر و داستان در اراک خبر داد و گفت: این جشنواره در بهمن ماه سال جاری در دو بخش شعر و داستان و در دو گروه سنی ۱۴ تا ۱۸ سال (دانش آموزی) و ۱۸ تا ۴۰ سال (بزرگسالان) برگزار خواهد شد.

وی در ادامه افزود: این جشنواره با موضوعات انقلاب اسلامی و جنبش بیداری اسلامی، دفاع مقدس، خانواده و تربیت فرزندان، عدالت و پیشرفت، امید به آینده ، اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل،عفاف و حجاب، امر به معروف و نهی از منکر و جوانان و آسیب های اجتماعی برگزار می شود.

رئیس حوزه هنری استان مرکزی بیان کرد: شرکت کنندگان می بایست آثار تایپ شده خود را در قالب فرمت word با اندازه قلم ۱۲ و درج مشخصات کامل خود، حداکثر تا پایان آذرماه از طریق پست الکترونیکی به نشانی info@artmarkazi.ir و یا به نشانی اراک- خیابان قائم مقام- میدان ساعت- حوزه هنری استان مرکزی ارسال نمایند و هر شرکت کننده می تواند در هر بخش سه اثر ارسال کند.