گاز تا پایان سال ۹۵ به زاهدان می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران روز سه شنبه به همراه هیات همراه، استاندار سیستان و بلوچستان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، شماری از مسئولان استانی و اصحاب رسانه از خط انتقال گاز ایرانشهر به زاهدان بازدید کرد.

حمید رضا عراقی از خط انتقال گاز ایرانشهر به زاهدان به عنوان یک خط استراتژیک و استثنایی نام برد که فعالیت و پیشرفت آن بی نظیر است و افزود: مردم سیستان و بلوچستان بهار ۹۶ را با جشن گاز رسانی آغاز خواهند کرد.

معاون وزیر نفت اظهار داشت: خط ٢٣٠ کیلومتری انتقال گاز ایرانشهر به زاهدان تا اواخر امسال یا فروردین ماه سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: هم اکنون ۱۲۰ جوشکار متخصص در این پروژه فعالند و روزانه ۷۰ تریلی کار حمل لوله از اهواز به محل پروژه را انجام می دهند.

وی بیان کرد: خط انتقال گاز به سیستان و بلوچستان به طول ۱۳۰۰ کیلومتر با ۲ میلیارد دلار اعتبار(معادل ۶ هزار میلیارد تومان) اجرا می شود.

عراقی با بیان اینکه پس از بهره‌برداری از خط انتقال گاز زاهدان، فازهای بعدی این طرح اجرا می‌شود ، ادامه داد: با انشعاب از خط هفتم سراسری یک انشعاب به سمت چابهار و یک انشعاب نیز به سمت زاهدان اجرا می شود و در ادامه این خط به زابل می رسد.

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران خاطر نشان ساخت: با تمهیداتی که طی چهار ماه گذشته اتخاذ شد و تزریق منابع مالی جدید، شاهد شتاب در اجرای این خط هستیم.

وی علت تأخیر در اجرایی شدن این طرح را تأمین منابع مالی مطمئن عنوان و افزود: این پروژه ابتدا به صورت EPCS آغاز به کار کرد،اما فسخ این پیمان که کار ساده ای هم نبود و سپس اخذ مصوب شورای اقتصاد شتاب بیشتری به پروژه داد.

وی گفت : در عمل به مسئولیت اجتماعی خود، ۲ تا ۳ میلیارد تومان اعتبار از محل منابع مالی شرکت برای آموزش هزار نفر نیروی انسانی مرتبط با صنایع گاز از جمله جوشکار متخصص ، نقشه بردار و غیره در این استان با مشارکت جهاد دانشگاهی اختصاص یافته است.

عراقی ادامه داد: ۸۵ درصد اعتبار تربیت نیروی انسانی ماهر را شرکت گاز تامین کرده و ۱۵ درصد باقی مانده را کارآموزان پرداخت می کنند.

وی در خصوص نقش گازرسانی در توسعه استان گفت: نگاه دولت در وهله نخست ایجاد رفاه اجتماعی برای مردم و در مرحله دوم تامین سوخت ارزان و پاک برای بخش صنعت و نیروگاه های استان است.

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد: از اواخر اسفندماه امسال سوخت مایع به نیروگاه‎ها تحویل نمی‌شود.

وی گاز را محور توسعه خواند و افزود: با ورود گاز به سیستان و بلوچستان شاهد توسعه بخش‌های مختلف از جمله صنایع خواهیم بود.

استاندار سیستان و بلوچستان نیز در حاشیه بازدید از قطعه دوم خط انتقال گاز ایرانشهر – زاهدان گفت : این اتفاق بزرگ را تبریک می گویم که پس از گذشت ۲ الی ۳ دهه به سمت توازن منطقه ای و عدالت اجتماعی در سیستان و بلوچستان پیش می رویم .

علی اوسط هاشمی با بیان اینکه روزهای سخت تدارک گاز در سطح استان را فراموش نکنیم در ادامه یادآور شد: در دی ماه ۹۲ ، صف های طولانی از رنج و زحمت طاقت فرسای مردم استان برای تامین گاز را نظاره گر بودم که برای من تداعی گر سالهای ۶۰-۶۱ در مسئولیت شهرداری کنگاور در کرمانشاه بود .

وی ادامه داد : تا قبل از حضورم در استان ، تنها برای ۵ روز ذخیره گاز موجود بود که اکنون به ۱۰ روز رسیده است.

استاندار تصریح کرد: گاز رسانی به شهرهای استان با ایجاد رفاه اجتماعی برای مردم و تامین انرژی پاک برای صنایع استان، زمینه ساز رونق سرمایه گذاری است.

هاشمی با اشاره به فقدان نیروی ماهر مرتبط با صنایع گاز در سطح استان گفت : امروز با شروع دوره های مهارت آموزی، ظرفیت هزار شغل در استان ایجاد می شود و مطمئن هستم با اراده قابل تحسین و مصمم مهندس عراقی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران ، تیم همراه و گروه پیمانکاران انتقال گاز به زاهدان در اولویت این شرکت است .