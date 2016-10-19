به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به رئیسجمهور و مسئولان اجرایی قرائت شد.
علاءالدین بروجردی نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی به همراه مجمع نمایندگان استان لرستان در مجلس در تذکر کتبی به وزیر ارشاد بر لزوم برخورد جدی و عزم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان به دلیل صدور مجوز برای نمایش تئاتر «لیلی نام همه دختران ایران زمین است»، تأکید کردند که در این تئاتر به شهدای گرانقدر دفاع مقدس توهینهای شرمآور شده است.
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجفآباد در مجلس شورای اسلامی نیز در تذکر کتبی به رئیسجمهور، خواستار توضیح درباره علت عدم پرداخت درآمد حاصل از فعالیت شوراهای حل اختلاف به خود این شوراها طبق قانون شد.
این نماینده مجلس همچنین در تذکر دیگری به رئیسجمهور، خواستار توضیح درباره علت کارشکنی رئیس بنیاد شهید در مسائل ایثارگران شد.
حبیبالله دهمرده نماینده مردم زابل و زهک در مجلس شورای اسلامی نیز در تذکر کتبی به وزیر جهاد کشاورزی، خواستار توضیح درباره علت تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان در طرح خرید تضمینی گندم شد.
نادر قاضیپور نماینده مردم ارومیه و علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در تذکر مشترک به رئیسجمهور، بر لزوم جلوگیری از برگزاری جلسات اداری در دستگاهها در ساعات حضور ارباب رجوع تأکید کردند.
سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی نیز در تذکر کتبی به وزیر امور خارجه، بر لزوم بهرهگیری از همه ظرفیتهای دیپلماسی برای مقابله با بدعهدیهای آمریکا در اجرای برجام تأکید کردند.
هاجر چنارانی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی نیز در تذکر به رئیسجمهور خواستار رسیدگی به اوضاع نابسمان بنیاد شهید و امور ایثارگران شد.
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