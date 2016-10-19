گفتمان رهبری در سفر به قزوین به مطالبه عمومی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه در سومین مجمع بسیج استان قزوین که ظهر چهارشنبه در سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین برگزار شد اظهار داشت: بسیج جبهه واحدی از نیازهای امروز جامعه است و با برنامه ریزی هدفمند و تدوین شده باید از ظرفیت های بسیج در حوزه تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده شود.

وی بیان کرد: کارکرد بسیج امروز در جبهه های مختلف فرهنگی و اجتماعی به اثبات رسیده از این رو بسیاری از توانمندی ها و ظرفیت ها در بدنه بسیج ایجاد شده که می توان از آن در مسیر پیشرفت کشور بهره برداری کرد.

رئیس مجمع بسیج استان قزوین تصریح کرد: نهاد مردمی بسیج تاکنون در عرصه های مختلف موفق عمل کرده و امروز نیز این نهاد مردمی برای جمهوری اسلامی ایران یک نعمت ارزشمند محسوب می شود.

روزبه افزود: بسیجیان در تاریخ ایران اسلامی همیشه حضور درخشانی داشته اند و از دوران انقلاب اسلامی تا دفاع مقدس و پس از آن در ماجرای فتنه حضور پر رنگ بسیج و بسیجیان برای ایران دستاوردهای موثری داشت.

وی یادآورشد: ظرفیت عظیم مردمی در انقلاب اسلامی ایران به عنوان موتور محرکی برای دولت هاست از این رو دولت ها با استفاده از ظرفیت مردمی در تدوین برنامه های خود به پشتوانه مردم حرکت می کنند.

رئیس مجمع بسیج استان قزوین تاکید کرد: خدمت به مردمی وفادار به جمهوری اسلامی ایران نیازمند فعالیت های درست و برنامه ریزی تدوین شده است چرا که ادای دین به مردم و ایران تنها با سیمنار و شعار محقق نمی شود.

روزبه همچنین گفت: با گذشت چندین سال از سفر رهبر معظم انقلاب به قزوین هنوز نتوانسته ایم بخش قابل توجهی از رهنمودهای مقام معظم رهبری را عملیاتی کنیم.

وی افزود: گفتمان رهبری امروز مطالبه عمومی جامعه ایرانی است و مردم از مسئولان انتظار دارند با توجه به رهنمود های رهبری در استان قزوین فعالیت کنند.