کتابخانه شهدای امدادگر جمعیت هلال احمر قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه در مراسمی با حضور سید علی موسوی فرماندار قزوین، رقیه اسماعیلی مدیرکل کتابخانه های استان، حمید ره انجام مدیرعامل جمعیت هلال احمر، اسکندری نژاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و صلح جو عضو شورای اسلامی شهر قزوین و جمعی ازخیرین کتابخانه مشارکتی شهدای امدادگر هلال احمر گشایش یافت.

این کتابخانه دارای ۲۴ هزار نسخه کتاب است که تاکنون شش هزار جلد آن برای استفاده آماده شده است.

کتابخانه شهدای امدادگر هلال احمر دارای سالن مطالعه، بخش مرجع و نشریات است و در حال حاضر ۲۵۰ نفر به عضویت آن درآمده اند.

با توجه به مراجعه قابل توجه جوانان و نوجوانان برای شرکت در کلاس های آموزشی، امدادی، هنری و ورزشی به جمعیت هلال احمر راه اندازی این کتابخانه می تواند نیاز بسیاری از آینده سازان را برآورده کرده و در ترویج فرهنگ مطالعه میان نسل جوان نیز موثر باشد.

در این مراسم به پاس رویکرد فرهنگی و همکاری صمیمانه حمید ره انجام مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان لوح تقدیری از سوی دبیرکل کتابخانه های کشور به این مدیر فرهنگی اهدا شد.