اعطای گواهی نامه علمی به شرکت کنندگان درهمایش «زنان و زندگی شهری»

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی بهزادفر، با بیان این مطلب افزود: طبق توافقاتی که با سازمان نظام مهندسی کشور انجام شده؛ این گواهی نامه در ارتقای رتبه معماران و شهرسازان تاثیرگذار خواهد بود.

رییس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت، با اشاره به اینکه تلاش شده تا در نخستین همایش بین المللی «زنان و زندگی شهری» از برجسته ترین متخصصان علمی دنیا در مباحث و موضوعات شهری دعوت به عمل آید؛ ادامه داد: طبق جلساتی که اعضای هیات علمی همایش با نمایندگان دپارتمان های معماری و شهرسازی سازمان نظام مهندسی کشور داشتند؛ به این نتیجه رسیدند که در حوزه شهرسازی و معماری با تایید سازمان نظام مهندسی کشور امکان اعطای گواهینامه به حاضران در همایش وجود دارد. در نتیجه مقرر شد تا برای متخصصانی که از این حوزه در نشست های تخصصی همایش شرکت می کنند؛ گواهی نامه ای که در ارتقای پایه تخصصی این افراد در سازمان نظام مهندسی کشور تاثیرگذار باشد، صادر شود.

بهزادفر تاکید کرد: با توجه به این همکاری شورای سیاستگذاری همایش بین المللی «زنان و زندگی شهری» به گونه ای برنامه ریزی کرده تا معماران و شهرسازان، مقالات و آخرین دستاوردهای خود در این زمینه را در نشست های تخصصی به شکلی گسترده و علمی ارائه دهند.

عضو شورای سیاستگذاری نخستین همایش بین المللی «زنان و زندگی شهری» با اشاره به تاثیرگذاری برگزاری چنین همایشی در حوزه های مختلف شهری گفت: با توجه به اینکه در همایش «زنان و زندگی شهری» آخرین اطلاعات، داده ها و دستاوردهای مربوط به موضوعات شهری ارائه می شود؛ و همچنین برجسته¬ ترین صاحب نظران دنیا نیز در آن حضور دارند؛ در نتیجه افرادی که در همایش زنان و زندگی شهری شرکت خواهند کرد، از آخرین تجربیات و جدیدترین دستاوردهای حوزه شهری، شهرسازی، شهروند مداری و شهروند گرایی مطلع خواهند شد.