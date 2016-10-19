۳۰ هزار استاندارد طی ۵۶ سال گذشته در کشور تدوین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز وکیل الرعایاء ظهر چهارشنبه در همایش روز جهانی استاندارد در استان زنجان، افزود: تاریخچه تولید در کشور ما نشان می دهد از دهه ۱۳۳۰ در نتیجه پیوند سه عنصر نظارت، ثروت و صنعت کشور تصمیم گرفت به سمت توسعه صنعتی حرکت کند.

وی اظهار کرد: در آن زمان ثروت نفت بود، نظارت سازمان ملی استاندارد و صنعت هم سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بود.

وکیل الرعایاء با بیان اینکه امروز به نام فرهنگ سازی استاندارد در خانواده ها نامگذاری شده است، گفت: ۳۰ درصد تولید ات داخلی در حوزه فرآوری های دامی، کشاورزی و سوخت تلف می شود که مردم در این زمینه بسیار نقش دارند.

مشاور رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه کالای با کیفیت در قفسه فروشگاه نمی ماند و مردم کالای استاندارد و با کیفیت را استفاده می کنند، تاکید کرد: از سال ۱۳۳۹ تا به امروز حدود ۳۰ هزار استاندارد تدوین شده است و یک سوم آن یعنی ۱۱ هزار استاندارد مربوط به دولت تدبیر و امید است.

وکیل الرعایاء گفت: با توجه به اینکه سازمان ملی استاندارد، کمبود نیروی انسانی دارد ولی با این وجود نظارت های خوبی را از واحدهای تولیدی دارد و یک میلیون واحد صنفی مورد نظارت و بازرسی کارشناسان استاندارد قرار گرفته است.

مشاور رئیس سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: حدود ۳۰ هزار پرونده متخلفین به مراجع قضایی ارجاع شده است و ۱۰۰ هزار نمونه از واحدها نمونه اتخاذ شده است و دومیلیون واحد cng سلیندر کنترل شده است.

وکیل الرعایاء تصریح کرد: عمر زیادی از تاسیس سازمان ملی استاندارد می گذرد و در این میان اگر یک سوم برنامه در حوزه فرهنگ سازی اجرا می شد، ۱۰۰ درصد وظایف در این بخش محقق می شد.