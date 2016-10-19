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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۳

فرمانده انتظامی خرم‌آباد خبر داد؛

توقیف ۶۳ دستگاه موتورسیکلت متخلف در خرم‌آباد

توقیف ۶۳ دستگاه موتورسیکلت متخلف در خرم‌آباد

خرم آباد- فرمانده انتظامی خرم آباد از توقیف ۶۳ دستگاه موتور سیکلت متخلف و پلاک مخدوش در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین نجفی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از برنامه هایی نیروی انتظامی در سال جاری مبارزه با کیف قاپی و سرقت به ویژه در زمینه سرقت موبایل و ایجاد مزاحمت برای مردم  است، لذا طرح مبارزه با کیف قاپی و توقیف موتورسیکلت های پلاک مخدوش و مزاحم در سطح شهرستان اجرا شد.

 وی عنوان کرد: در قالب اجرای این طرح تعداد ۶۳ موتور سیکلت متخلف در خرم آباد توقیف و روانه پارکینگ شدند.

 فرمانده انتظامی شهرستان خرم آباد با تاکید بر اینکه این طرح به صورت مداوم در سطح شهرستان اجرا و پیگیری می شود گفت: بیش تر سرقت ها به ویژه موبایل قاپی و کیف قاپی ها توسط راکبان موتور سیکلت ها صورت می گیرد که در این راستا توقیف و بررسی موتور سیکلت های پلاک مخدوش یکی از اولویت های پلیس خرم آباد است.

کد مطلب 3800192

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