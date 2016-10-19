افزایش همکاری های علمی ایران و کره جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، نشست مشترک دانشگاه‌های ایران و کره جنوبی در خصوص گسترش همکاری های علمی با حضور حسین سالار آملی، قائم مقام وزیر علوم دراموربین الملل و کیم کوانگ هو رئیس موسسه آموزش های بین المللی کره جنوبی در وزارت علوم برگزار شد.

سالار آملی گفت: جمهوری اسلامی ایران در حال تحول اقتصاد خود به اقتصاد دانش بنیان است و در همین راستا افزایش همکاری های علمی با کشورهای پیشرو در علم و فناوری را در دستور خود قرار داده است .

قائم مقام وزیرعلوم در امور بین الملل افزود: ما به کیفیت بالای دانشگاه‌های کره جنوبی اعتقاد داریم و بر همین اساس برای تقویت همکاری های دانشگاهی با این کشور برنامه ریزی کردیم.

وی با اشاره به جایگاه بالای دانشگاهای ایران در منطقه غرب آسیا گفت: در سال گذشته ۱۳ دانشگاه ایران در رتبه بندی موسسه تامسون رویترز در فهرست دانشگاه‌های برتر دنیا قرار گرفتند و بر اساس همین ظرفیت های بالاست که شاهد حضور هیات های مختلف دانشگاهی از کشورهای مختلف در ایران هستیم.

گفتنی است ۱۲ دانشگاه کره جنوبی و ۳۸ دانشگاه، موسسه آموزش عالی و پژوهشی ایرانی در این نشست حضور داشتند.