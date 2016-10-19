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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۳۶

معاون استاندار کرمانشاه:

برنامه شاخص مقابله با معضل طلاق در کرمانشاه تدوین شود

برنامه شاخص مقابله با معضل طلاق در کرمانشاه تدوین شود

کرمانشاه- معاون سیاسی استانداری کرمانشاه گفت: برنامه شاخص مقابله با آسیب‌های اجتماعی با محوریت معضل طلاق در استان کرمانشاه تدوین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف شاه حسینی امروز چهارشنبه در جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی که با موضوع بررسی معضل طلاق در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: در کشور ستاد مقابله با آسیب‌های اجتماعی تشکیل شده است.

شاه‌حسینی اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، خودکشی و مفاسد اخلاقی را آسیب‌های مهم اجتماعی در کشور عنوان کرد و گفت: در ستاد مقابله تلاش شده تا به اهداف مطلوب مقصود حاصل شود.

وی خواستار تهیه برنامه اجرای و عملیاتی در بحث مقابله با آسیب‌های اجتماعی و به ویژه طلاق شد و بیان کرد: باید اولویت‌ها در بحث مقابله با آسیب‌های اجتماعی مشخص شود و گزارش کار نیز مشخص باشد.

معاون سیاسی استانداری کرمانشاه خواستار تدوین برنامه شاخص برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و با محوریت معضل طلاق در استان کرمانشاه شد.

وی شناسایی علل وقوع طلاق در استان کرمانشاه را ضروری دانست و تاکید کرد: مقابله با معضل طلاق همت و عزمی والا نیاز دارد و باید سرفصل‌ها مشخص و دستگاه متولی وارد کار شوند.

کد مطلب 3800216

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