توسعه شرکت های دانش بنیان برای غلبه بر معضل بیکاری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری روز چهارشنبه در آیین افتتاح نخستین مرکز شتاب دهنده حوزه ای سی تی استان ایلام اظهار کرد: ظرفیت استخدام در بخش دولتی در ایران بسیار محدود بوده و با توجه به حجم بالای فارغ التحصیلان دانشگاهی باید از دیگر شیوه ها برای اشتغالزایی افراد جویای کار بهره برد.

وی افزود: توان و بهره وری بخش خصوصی به مراتب بیشتر از بخش دولتی است و تجربه نشان داده کارایی افراد در این بخش بسیار کمتر است و باید به سمت واگذاری امور به مردم حرکت کنیم.

معاون استاندار ایلام یکی از راهکارهای موثر در سال های اخیر به منظور کاهش بیکاری را توسعه شرکت های دانش بنیان دانست و گفت: افراد دارای ایده و خلاقیت می توانند با مراجعه به این مرکز ضمن پرورش ایده های خود زمینه تجاری سازی محصولات را فراهم کنند.

عسگری ادامه داد: یکی از حوزه هایی که می توان با توسعه آن اشتغالزایی بسیاری را ایجاد کرد، بخش ای تی سی است، خوشبختانه تعداد کثیری از جوانان ایلامی نیز در این زمینه تحصیل کرده که می توان با پرورش ایده های آنان بویژه در بخش خدمات ثروت آفرینی و اشتغال ایجاد کرد.

وی اضافه کرد: ایلام به نسبت سایر استان ها تاکنون در زمینه راه اندازی شرکت های دانش بنیان عملکرد مطلوبی نداشته و تنها دو شرکت به ثبت رسیده است که امیدواریم تا پایان امسال این تعداد به ۱۰ شرکت افزایش یابد.

معاون استاندار ایلام ایجاد انگیزه برای افراد خلاق را در تحقق اهداف مورد نظر تعیین کننده دانست و گفت: امیدواریم بانک های عامل نیز در پرداخت تسهسلات مناسب به کارآفرینان همکاری بیشتری داشته باشند.