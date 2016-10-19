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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۳۹

مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری مازندران:

۶۰۰ سازمان مردم نهاد در مازندران فعال هستند

۶۰۰ سازمان مردم نهاد در مازندران فعال هستند

ساری - مدیرکل دفتراجتماعی فرهنگی استانداری مازندران از فعالیت ۶۰۰ سازمان مردم‌نهاد در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی قاسمی طوسی در حاشیه برگزاری کارگاهای آموزشی رایزنی، ترویج و حمایت گری در سازمان‌های مردم‌نهاد در هتل اسرم ساری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قریب به ۶۰۰ سازمان مردم‌نهاد در مازندران فعالیت می‌کنند که این کارگاه‌ها به‌منظور توانمندسازی و حمایت از انجمن‌ها و سازمان‌ها صورت گرفته است.

وی بابیان این‌که تشکیل خانه تشکل‌های مردم‌نهاد استان قدم بزرگ دولت برای ساماندهی آن جی اوها و تشکل‌های مردمی بوده است افزود: بسیاری از سازمان‌های مردم فاقد آموزش‌های لازم برای گسترش فعالیت‌های خود هستند و بسیاری از ان جی اوها هم فعالیت قابل قبولی ندارند.

مدیرکل اجتماعی فرهنگی استانداری مازندران هدف از برگزاری کارگاه آموزشی را توانمندسازی و آموزش انجمن‌های مختلف در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و...که دارای مجوز هستند عنوان کرد و گفت: آموزش رایزنی و ترویج و حمایت گری دولت دردستورکاردفترامورسازمانهای مردم‌نهاد وزارت کشور است.

طوسی تصریح کرد: با تشکیل خانه تشکل‌ها همت جهادی صورت گرفته است تا سازمان‌های فعال و نیمه فعال از یکدیگر تفکیک‌شده و درنهایت مجوز سازمان‌های نیمه فعال و تعطیل باطل خواهد شد.

کارگاهای آموزشی رایزنی، ترویج و حمایت گری در سازمان‌های مردم‌نهاد به مدت دو روز چهارشنبه و پنج‌شنبه در هتل اسرم ساری با همکاری دفتر امور سازمان‌های مردم‌نهاد وزارت کشور و دفتر اجتماعی فرهنگی مازندران برگزار می‌شود.

کد مطلب 3800226

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