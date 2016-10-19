تاثیرگذاری یوم الله ۱۳ آبان نباید در گذر زمان فراموش شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری روز چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی یوم الله ۱۳ آبان اظهار داشت: شهادت دانشجویان پیرو خط امام در این روز تاریخی درخت تنومند انقلاب را بارور تر کرد و محرکی شد تا عموم مردم با حرکت پشت سر رهبر کبیر انقلاب با مبارزه با رژیم ستمشاهی بپردازند.

وی افزود: مبارزه با ظالم و حمایت از مظلوم جزو اعتقادات راستین ملت بزرگ ایران است و آنرا در برهه های مختلف تاریخی نشان داده است.

معاون استاندار ایلام ادامه داد: دنیای استکبار به شیوه های مختلف در صدد چپاول ثروت های ملت های مظلوم عالم است و شرکت در راهپیمایی ۱۳ آبان نشان دهنده عزم ملت های آزاده برای مقابله با تجاوزگری های آمریکایی ها و صهیونیزم بین الملل است.

کلانتری تاکید کرد: بدون شک ادامه مسیر انقلاب در حفظ شعائر و روزهای تاریخی این سرزمین است که در این میان یوم الله ۱۳ آبان به عنوان برگی زرین در تاریخ این مردم سرافراز باید سال به سال با توجه بیشتری برگزار شود تا بتوانیم ارزش های آنرا به نسل جدید منتقل کنیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایلام نیز در این نشست با یادآوری اینکه ۱۳ آبان امسال مصادف با روز پنجشنبه است، گفت: هماهنگی لازم برای حضور پرشور دانش آموزان در این مراسم اندیشیده می شود.

حجت الاسلام علی چراغی پور تاکید کرد: گرامیداشت این ایام نظام را در مقابل تهدیدهای پیش رو بیمه می کند.