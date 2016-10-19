  1. استانها
  2. ایلام
۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۴۱

معاون استاندار ایلام:

تاثیرگذاری یوم الله ۱۳ آبان نباید در گذر زمان فراموش شود

تاثیرگذاری یوم الله ۱۳ آبان نباید در گذر زمان فراموش شود

ایلام-معاون سیاسی، امنیتی استاندار ایلام گفت: تاثیرگذاری یوم الله ۱۳ آبان در تداوم راه انقلاب اسلامی ملت ایران نباید در گذر زمان کمرنگ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری روز چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی یوم الله ۱۳ آبان اظهار داشت: شهادت دانشجویان پیرو خط امام در این روز تاریخی درخت تنومند انقلاب را بارور تر کرد و محرکی شد تا عموم مردم با حرکت پشت سر رهبر کبیر انقلاب با مبارزه با رژیم ستمشاهی بپردازند.

وی افزود: مبارزه با ظالم و حمایت از مظلوم جزو اعتقادات راستین ملت بزرگ ایران است و آنرا در برهه های مختلف تاریخی نشان داده است.

معاون استاندار ایلام ادامه داد: دنیای استکبار به شیوه های مختلف در صدد چپاول ثروت های ملت های مظلوم عالم است و شرکت در راهپیمایی ۱۳ آبان نشان دهنده عزم ملت های آزاده برای مقابله با تجاوزگری های آمریکایی ها و صهیونیزم بین الملل است.

کلانتری تاکید کرد: بدون شک ادامه مسیر انقلاب در حفظ شعائر و روزهای تاریخی این سرزمین است که در این میان یوم الله ۱۳ آبان به عنوان برگی زرین در تاریخ این مردم سرافراز باید سال به سال با توجه بیشتری برگزار شود تا بتوانیم ارزش های آنرا به نسل جدید منتقل کنیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایلام نیز در این نشست با یادآوری اینکه ۱۳ آبان امسال مصادف با روز پنجشنبه است، گفت: هماهنگی لازم برای حضور پرشور دانش آموزان در این مراسم اندیشیده می شود.

حجت الاسلام علی چراغی پور تاکید کرد: گرامیداشت این ایام نظام را در مقابل تهدیدهای پیش رو بیمه می کند.

کد مطلب 3800231

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها