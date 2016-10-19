یادواره ۲۶۱ شهید کارمند استان لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره ۲۶۱ شهید کارمند استان لرستان ظهر چهارشنبه با حضور فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان، خانواده های شهدا و ... در محل سالن همایش های جهاد کشاورزی لرستان برگزار شد.

حجت الاسلام جوشقانی مدرس حوزه علمیه قم در این یادواره در سخنانی اظهار داشت: عزت ملت ایران در گرو اجرای منویات رهبری، پاسداشت و تبعیت از آرمان های شهدا است.

وی افزود: امروز اگر ما در کشوری که اطرافش آتش فتنه به پا شده، امنیت کامل داریم به برکت منویات مقام معظم رهبری و تبعیت از ارزشها و آرمان های شهدا بوده و البته پیشرفت و اقتدار ما نیز در گرو این مهم است.

این مدرس حوزه علمیه قم خاطر نشان کرد: ما باید مروج آرمان های نظام باشیم و برخی افراد از طرح مواردی مانند اینکه امام راحل در ابتدا مخالف طرح شعار «مرگ بر آمریکا» بودند، خودداری کنند چرا که پاسداشت خون شهدای ما و آرمان های شهدا از این طریق در عمل اجرایی نمی شوند.

حجت الاسلام جوشقانی گفت: برگزاری این مراسم ها اقدام بسیار مناسبی است اما در عمل باید مروج این آرمان ها باشیم و در این مسیر حرکت کنیم.

وی خاطر نشان کرد: برای مثال در جنگ هیچ کشوری تصور نمی کرد که ما حتی به پشت دیوارهای بصره هم برسیم اما این مهم محقق شد و ما با اتکاء به خداوند این امر را محقق کردیم و امروز هم باید تبعیت از شهدا در دستور کار ما باشد چرا که جنگ ما الگویی برای سایر ملت ها شده است.

این مدرس حوزه علمیه قم عنوان کرد: خدمت به شهدا و خانواده های آنها باید هدف ما و مسولان باشد اما متاسفانه می بینیم برخی ادارات به ویترین افراد بدحجاب تبدیل شده در حالی که این کارها مخالف با ادامه مسیر شهدا و آرمان های آنها است.

حجت الاسلام جوشقانی گفت: متاسفانه می بینیم در برخی ارکان دولت و فضاهای عمومی ارزش هایی مانند حجاب رعایت نمی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به دریدگی برخی افراد نسبت به بیت المال انتقاد کرد و افزود: متاسفانه برخی هم نسبت به بیت المال بی تعصب هستند در حالی که نظام سلطه به خاطر نتایج و تاثیرات خون و آرمان های شهدا، به اهداف خود در این کشور دست نیافته است.