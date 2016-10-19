آموزش باید در جهاد کشاورزی آذربایجان غربی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، اسعمیل کریم زاده پیش از ظهر چهارشنبه در کمیته بهره وری کشاورزی استان در سال ۹۵ افزود: برای رسیدن به اهداف افزایش بهره وری دربخش کشاورزی باید آموزش و توسعه کیفی نیروی انسانی شاغل در سازمان در اولویت قرار گیرد، چرا که رمز موفقیت اکثر کشورهای پیشرفته در بخش مزبور وابسته به نیروی انسانی کارآمد و آگاه آن جامعه است.

وی با تاکید بر ترویج فرهنگ بهره وری در جامعه اظهار داشت: مجموعه جهاد کشاورزی در امر بهره وری همواره پیشرو بوده و استفاده از تجربیات سال های گذشته در حوزه بهره وری و تسریع در به کارگیری یافته های جدید علمی و ترویجی آموزشی در افزایش بهره وری و راندمان تولید در بخش کشاورزی تاثیر بسزایی دارد.

کریم زاده با بیان اینکه در آموزه های دینی و مکتب اسلام به امر بهره وری در کارها تاکید شده است و همه جهاد گران در دوران جهاد سازندگی نیز این شعار راسر لوحه کارهای خود قرار می دادند، افزود: در برنامه ششم توسعه باید شاخص رشد اقتصادی کشور به ۸ درصد افزایش یابد که سهم بهره وری در تحقق این شاخص ها ۳۰ درصد است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ادامه داد: بهره وری در بخش کشاورزی یکی از مهمترین فاکتورهای توسعه پایدار است که عموما"در کشورهای در حال توسعه مانند ایران علیرغم توانمندیهای بالقوه کشاورزی به دلیل بهره وری پایین، بخش کشاورزی اقتصادی و مقرون به صرفه نیست.

وی ارتقای فرهنگ بهره وری، استفاده بهینه از منابع پایه و عوامل تولید در بخش کشاورزی، افزایش کمی و کیفی محصولات زراعی، دامی و منابع طبیعی، ارتقای دانش، تحول در نگرش و بهبود مهارت فنی تولید کنندگان بخش کشاورزی، ارزیابی و تحلیل بهره وری در بخش کشاورزی و کاهش ضایعات در فرآیند تولید، فرآوری و مصرف محصولات زراعی، باغی و دامی و منابع طبیعی را از جمله اهدافی برشمرد که در کمیته بهره وری کشاورزی دنبال می شود.

کریم زاده تصریح کرد: برای رسیدن به اهداف افزایش بهره وری دربخش کشاورزی باید آموزش و توسعه کیفی نیروی انسانی شاغل در سازمان در اولویت قرار گیرد، چرا که رمز موفقیت اکثر کشورهای پیشرفته در بخش مزبور وابسته به نیروی انسانی کارآمد و آگاه آن جامعه است.

وی اضافه کرد: صرفه جویی در منابع، نحوه استفاده صحیح و منطقی از این منابع و سرمایه گذاری مطلوب و پایدار جهت توسعه این بخش ازجمله عوملی است که بهره وری را در بخش کشاورزی ارتقاء می بخشد و تخصیص به موقع اعتبارات عمرانی برای فعال کردن بنگاههای اقتصادی زود بازده و واحدهای تولیدی نیمه فعال و راکد دربخش کشاورزی استان این روند را تسریع خواهد بخشید.

به منظور تحقق اهداف و سیاست‌های ارتقای بهره‌وری سازمانی و رشد اقتصادی بخش کشاورزی آذربایجان غربی و سازماندهی جدید و همچنین بررسی دستور العمل های پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه استان، اولین جلسه با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی و کلیه اعضای این کمیته در سالن جلسات ساختمان شماره یک جهاد کشاورزی استان برگزار شد.