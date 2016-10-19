مهدی هاشمی با رشوه گیری از کرسنت وزارت نفت را به فساد کشید

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی طی نامه‌ای سرگشاده به اظهارات محسن هاشمی فرزند رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ داد و تاکید کرد: «اگر مهدی هاشمی و سایر عوامل این فساد بزرگ بابت رشوه‌ای که گرفته‌اند محاکمه می‌شدند، ایران در دادگاه کرسنت محکوم نمی‌شد»

متن این نامه به شرح زیر است:

«بسمه تعالی

جناب آقای محسن هاشمی رفسنجانی

سلام علیکم

در کنفرانس خبری ۱۷ مهرماه ۹۵ برای چندمین بار، بزرگ ترین فساد تاریخ ایران را که ده ها میلیارد دلار تا کنون به مردم میهنم خسارت زده است، در عرصه عمومی مطرح کرده و خواهان محاکمه عوامل این فساد از جمله آقای مهدی هاشمی رفسنجانی شدم.

پس از این نشست خبری جنابعالی در مقام دفاع از برادر خود برآمده و سخنانی بی ارتباط با موضوع بیان کرده اید.

گفته اید «مناسب است ایشان(زاکانی)، به همان کیفرخواست محرمانه مهدی هاشمی که بصورت غیر قانونی منتشر کرده اند، مراجعه کرده و ملاحظه کنند که هیچ اتهامی مربوط به این موضوع وجود ندارد و صحبت های ایشان ناجوانمردانه و نارواست».

جنابعالی ظاهرا یا تمایل نداشته اید اساسا بخوانید و بدانید که موضوع بحث من چه بوده و یا قصد دارید با این قبیل فرافکنی ها موضوع اصلی را به فراموشی بسپارید.

درست است که کیفرخواست منتشر شده، مربوط به فسادهای متعدد برادر شماست، اما همانطور که گفته اید در این کیفرخواست جای فسادهای نفتی مهدی هاشمی خالی است و همین است که مورد اعتراض ماست.

فریاد ما برای این بلند است که چرا علی رغم اسناد متعدد و غیرقابل انکار داخلی و بین المللی، به پرونده رشوه گیری افراد ی مشخص از جمله مهدی هاشمی رفسنجانی از غول های بزرگ نفتی رسیدگی نمی شود؟

در خاطرات پدر جنابعالی آمده است که مهدی هاشمی رفسنجانی هنگامی که فقط ۲۵ سال داشته است، با دستور آیت الله هاشمی به وزیر وقت نفت، به عضویت هیئت مدیره پارس جنوبی درآمده تا هم درآمدی داشته باشد و هم به درسش لطمه نخورد!

بگذریم از این سوال که کدام یک از میلیون ها مردم محروم و مستضعفی که انقلاب و جمهوری اسلامی مدیون آنهاست چنین فرصتی را دارد که در چنین سن و سالی به چنان مقامی برسد و در کنار کسب درآمد به درسشان آسیبی نخورد؟

اما جناب هاشمی! برادر ۲۵ ساله شما وزارت نفت را که امانتدار گنج عظیم نفتی این مردم بوده را به همراه چند همدست و همداستان دیگر خود به فساد کشیده و با گرفتن رشوه های کلان، موقعیتی که پدر شما برایش فراهم کرده بود را تبدیل به دکان حراج ثروت مردم من کرده است.

گفته اید «البته بر ما روشن نیست که چرا ایشان(زاکانی) بعد از یک سالی که مهدی زندان خود را میگذراند، مجددا و با خیالی اسوده، چنین تهمت هایی که قبلا به ناحق بیان کرده بود را دوباره تکرار می کند». آنچه بارها و بارها گفته ام، نه تهمت است و نه ناروا. امروز کشور در آستانه صدور حکم نهایی دادگاه لاهه و وارد شدن خسارتی بزرگ و میلیاردها دلاری به مردم مستضعفی است که برای دادن ۴۵ هزار تومان یارانه به آنها عزا گرفته می شود.

اگر مهدی هاشمی و سایر عوامل این فساد بزرگ بابت رشوه ای که گرفته اند محاکمه می شدند، ایران در دادگاه کرسنت محکوم نمی شد.

رشوه ستانی برادر شما امروز به دلیل ممانعت دست های قدرتمند از محاکمه وی، از سوی دادگاه لاهه به عنوان یک روال عادی در قرارداد کرسنت تلقی شده و دادگاه، چون قرارداد را شامل فساد تشخیص نداده، ایران را محکوم کرده است.

محاکمه نکردن مهدی هاشمی رفسنجانی و همدستانشان بابت رشوه ستانی در پرونده های کرسنت و استات اویل، جیب بری ده ها میلیاردی از ۸۰ میلیون ایرانی است.

مرا تهدید به شکایت کرده اید. البته سابقه شکایت از من را نیز دارید و دیده اید که چگونه آنچه گفته ام، به تائید دادگاه رسیده و از اتهامات شما به اتفاق آرا تبرئه شده ام.

از شما تقاضا دارم حتما درباره افشاگری کرسنت نیز از بنده شکایت کنید تا بلکه دادگاه به این پرونده جنایتکارانه وارد شود؛ تا دادگاه فرصت و محملی باشد برای فاش گفتن حقیقت و جلوگیری از فدا شدن حق ۸۰ میلیون مردم مظلوم ایران به پای چند مفسد معلوم الحال»

والسلام

علیرضا زاکانی

۱۳۹۵/۷/۲۸