غیراصولی کارکردن مدیران ضربات جبران ناپذیری برکشور وارد می کند

به گزارش خبر نگار مهر، محمدرضا یوسفی پور امروز چهارشنبه در مراسم تقدیر و معارفه مدیرعامل شرکت گاز استان در سنندج، با بیان اینکه مقطعی و غیراصولی کارکردن مدیران ضربات جبران ناپذیر برکشور وارد می کند، گفت: مدیران باید اصولی کارکردن را سرلوحه کار خود قرار دهند چراکه این مهم تاثیرات ارزشمندی در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه صنعت گاز مملو از التهاب است، عنوان کرد: کار در شرکت گاز بسیار حساس است لذا پرسنل و مدیران آن باید علاوه بر داشتن توانمندی و تخصص های ویژه همواره هوشیار و آگاه باشند.

وی اظهارداشت: شرکت گاز استان نمونه ای از یک تشکل سازمان یافته با تلاش صادقانه بوده و کارهایی که در صنعت گاز استان انجام شده مظهری از یک کار جمعی است.

رییس هیات مدیره شرکت گاز کردستان اضافه کرد: مایه افتخار است که مدیرعامل شرکت گاز کردستان از بدنه این شرکت انتخاب شده و این نشان از ظرفیت بالای نیروی انسانی توانمند در این نهاد است.

یوسفی پور بیان کرد: امیدواریم در سنوات آینده شاهد حضورنیروهای متخصص شرکت گاز استان در پست های مدیریتی در سایر استان های کشور باشیم.

وی یادآوردشد: تمامی مسئولان و مدیران باید تا زمانی که پست مدیریتی در اختیار دارند از هیچ کوششی برای ارتقای فعالیت ها و رسالت های خود دریغ نکنند.

گفتنی است، در پایان این مراسم از زحمات و تلاش های دو سال و ۶ ماهه سیدامیر رضوی تقدیر و احمد فعله گری به عنوان مدیرکل جدید شرکت گاز کردستان معرفی شد.