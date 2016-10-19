رتبه سرشماری اینترنتی مازندران در کشور ارتقا یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نوربخش ظهر چهارشنبه در اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن گفت: ثبت اینترنتی اطلاعات خانوارها درواقع مسیر آزمونی بود از اینکه چه میزان از فنّاوری نوین می‌توانیم استفاده کنیم تا اینکه پس از گذشت چند روز توانمندی استان‌ها نمایان شد.

وی افزود: در این میان آمار ثبت‌شده استان‌ها با اختلاف‌هایی در حال تغییر بود و هرکدام از دیگری پیشی می‌گرفتند تا اینکه آمار استان مازندران پس از ۱۵ روز از شروع ثبت اینترنتی، نشان از جایگاه فرهنگی استان نداشت لذا جلساتی با حضور مدیران، دستگاه‌هایی همچون، آموزش‌وپرورش، بهزیستی و علوم پزشکی برگزار شد و سفیران خود را در خانواده‌ها با مشارکت آموزش‌وپرورش فعال کردیم و در مدت کوتاهی رتبه استان از ۱۰ به رتبه سه صعود کرد.

رییس سازمان برنامه‌وبودجه مازندران، در ادامه ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری دستگاه آموزش و پرورش استان، اولیاء مدرسه و والدین دانش آموزان، گفت: امیدواریم در مدت‌زمان تمدید ثبت اینترنتی اطلاعات ۴۰ درصد از خانوارهایی که در طرح اینترنتی شرکت نکردند، اطلاعات خود را درج کنند و کد آماری را خود را به ماموری که به درب منزل آن‌ها می‌آیند، ارائه کنند.

به گزارش مهر؛ سرشماری نفوس و مسکن حضوری سال ۹۵ امروز ۲۸ مهرماه همزمان با سراسر کشور در مازندران آغازشده است و تا ۲۸ آبان ماه ادامه دارد.

همچنین آن دسته از خانوارهایی که تاکنون مبادرت به ثبت اینترنتی اطلاعات خانوار نکردند تا ساعت ۲۴ جمعه ۳۰ مهرماه فرصت دارند اقلام اطلاعاتی خود را وارد سامانه کرده و کد آماری خود را دریافت کنند و این کد را نزد خود نگه‌داشته و به مأمور سرشماری نفوس و مسکن که به درب منزل آن‌ها می‌آید، ارائه کنند.