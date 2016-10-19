لزوم حرکت دانشگاه ها در راستای درآمدهای غیرنفتی و دانش بنیان

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین گردهمایی سراسری مسئولان ساهای استان های دانشگاه آزاد اسلامی در حالی به مدت دو روز در واحد تبریز در حال برگزاری است که در روز نخست این گردهمایی سید جواد انگجی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی، علیرضا ایرانبخش مدیرکل دفتر توسعه شبکه‌های آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی و هیأت همراه، برخی معاونان و مدیران واحد تبریز به همراه شرکت کنندگان در این گردهمایی با حضور در مزارشهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ونثار فاتحه با شهدا تجدید میثاق کردند.

بسترسازی در دانشگاه آزاد برای فعالیت های اجرایی در راستای اقتصاد مقاومتی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی ظهر چهارشنبه در این همایش ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم در اولین گردهمایی سراسری مسئولان ساهای استان های دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی اکنون پس از ۳۴ سال یکی از دانشگاه های معتبر منطقه به شمار می آید.

سید جواد انگجی افزود: ۵۰ درصد بار آموزش عالی کشور برعهده دانشگاه آزاد اسلامی است، دانشگاهی که از بطن انقلاب بوجود آمد، در بحبوحه جنگ ریشه دواند و در حال حاضر وارد عرصه های بین المللی می شود. و با مدیریت فعلی درمسیری قرار گرفته که خواسته کشور و منویات مقام معظم رهبری است.

وی تصریح کرد: بزرگترین اقدام در دوران مدیریت جدید در دانشگاه آزاد اسلامی، بسیج کردن دانشگاه ها و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت های اجرایی در راستای اقتصاد مقاومتی است و ساماندهی آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه آزاد اسلامی کل کشور تحت عنوان ساها نیز یکی از اقدامات بزرگ در دانشگاه آزاد اسلامی است که در راستای اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و درآمدزایی برای دانشگاه صورت گرفته است.

دبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی در پایان گفت: کشور و به تبع آن دانشگاه ها باید در راستای درآمدهای غیرنفتی و دانش بنیان فعالیت کنند و دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این سمت درحال حرکت و فعالیت است تا بتواند دانشگاهی کارآفرین و درآمدزا باشد.

ساها مصداق عینی اقدام و عمل است

مدیرکل دفتر توسعه شبکه‌های آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی نیز ساها را مصداق عینی اقتصاد مقاومتی و تجلی واقعی اقدام و عمل دانست و گفت: ساها در۳۱ اردیبهشت ۹۴ شروع به کار کرده و در این زمان اندک توانسته در قالب درآمد خالص و نیز صرفه جویی هزینه ها ۲۱۰ میلیارد ریال برای دانشگاه آزاد اسلامی سودآوری به همراه داشته باشد و چشم انداز ما برای سال ۹۶ نیز درآمد ۲۰۰ میلیارد ریالی و تولید علم، افزایش منابع غیر شهریه ای، جلوگیری از خریدهای تکراری، رضایتمندی جامع علمی کشور وکمک به ایجاد قطب های علمی از اهداف کلی ساها است.

علیرضا ایرانبخش افزود: تولید علم در سطحی وسیع و به ویژه تولید علم نافع و رسیدن به مرزهای دانش و فناوری، مستلزم وجود شرایط و لوازم تحقق آن از جمله ضرورت تبدیل تولید علم به یک باور ملی، عدم عدول از اهداف تعیین شده و پرهیز از سلیقه گرایی، جلوگیری از سطحی‌نگری در تحقیقات و تناسب پژوهش­ها با نیازهای ملی و فراملی، تامین ساز و کار مناسب، امکانات به روز و کارآمد و بهره گیری از همه ظرفیت های ممکن، تربیت نیروهای متخصص، تکوین و نمو همه جانبه تمامی مولفه های پژوهش و به ویژه مدیریت منابع و مصارف است.

وی ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی توانسته مدل مناسبی از شبکه سازی و استفاده حداکثری از ظرفیت ها و منابع موجود و تحقق عدالت پژوهشی را در اقصا نقاط کشور ارایه کند و انتظار می رود ساها با یک نگاه ملی به عنوان یکی از ظرفیت های ارزشمند نظام مورد بهره برداری پژوهشگران و صنعتگران ایران اسلامی قرار گیرد. »

مدیرکل دفتر توسعه شبکه‌های آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی افزایش سطح رضایتمندی دانشجویان، استادان و پژوهشگران، هویت بخشی و تربیت نیروهای متخصص توانمند و نیز افزایش رضایتمندی شغلی کارشناسان آزمایشگاه ها و کارگاه ها، افزایش سهم دانشگاه آزاد اسلامی در برآوردن نیازهای صنعت و جامعه، تهیه و تدوین کتاب های مرجع در حوزه آزمایشگاه ها و کارگاه ها، افزایش سطح کمی و کیفی تولیدات علمی دردانشگاه آزاد اسلامی، افزایش تولید محصولات دانش بنیان با استفاده از توانمندی های ساها، مشارکت فعال در صنعت ملی و افزایش ساخت تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی را از اهداف چشم انداز ساها عنوان کرد.