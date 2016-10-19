به گزارش خبرنگار مهر، مومنعلی دارابی ظهر چهارشنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر نهاوند با اشاره به اینکه شهرستان نهاوند دارای ۱۰ مرکز متادون تراپی خصوصی و یک مرکز متادون تراپی دولتی است، گفت: تمامی مراکز فعال متادون تراپی نهاوند به‌صورت محسوس و غیر محسوس مورد بازرسی کارشناسان شبکه بهداشت نهاوند قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به اینکه هرکدام از ۱۰ مرکز متادون تراپی خصوصی نهاوند ماهانه ۱۰۰ نفر و مرکز دولتی نیز ۲۲۰ نفر را تحت پوشش خدمات خوددارند، گفت: این مراکز میزان مصرف متادون بیماران معتاد را به‌صورت روزانه و وعده‌ای در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان نهاوند بابیان اینکه سهم توزیع داروی متادون برای مراکز خصوصی در ماه برای هرکدام ۳۵ هزار و دولتی ۸۰ هزار سی‌سی است، گفت: طبق بازرسی‌های انجام‌شده تخلفی مشاهده نشده است.

وی عنوان کرد: شبکه بهداشت و درمان نهاوند در صورت بروز و مشاهده هرگونه تخلف از سوی مراکز مجاز متادون تراپی با آن‌ها برخورد خواهد کرد.