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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۰۹

رئیس شبکه بهداشت و درمان نهاوند خبر داد:

بهره‌مندی ۱۲۲۰ نفر از خدمات مراکز متادون تراپی مجاز در نهاوند

بهره‌مندی ۱۲۲۰ نفر از خدمات مراکز متادون تراپی مجاز در نهاوند

نهاوند- رئیس شبکه بهداشت و درمان نهاوند بابیان اینکه شهرستان نهاوند دارای ۱۱ مرکز متادون تراپی خصوصی و دولتی مجاز است از بهره‌مندی ۱۲۲۰ نفر از خدمات این مراکز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مومنعلی دارابی ظهر چهارشنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر نهاوند با اشاره به اینکه شهرستان نهاوند دارای ۱۰ مرکز متادون تراپی خصوصی و یک مرکز متادون تراپی دولتی است، گفت: تمامی مراکز فعال متادون تراپی نهاوند به‌صورت محسوس و غیر محسوس مورد بازرسی کارشناسان شبکه بهداشت نهاوند قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به اینکه هرکدام از ۱۰ مرکز متادون تراپی خصوصی نهاوند ماهانه ۱۰۰ نفر و مرکز دولتی نیز ۲۲۰ نفر را تحت پوشش خدمات خوددارند، گفت: این مراکز میزان مصرف متادون بیماران معتاد را به‌صورت روزانه و وعده‌ای در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان نهاوند بابیان اینکه سهم توزیع داروی متادون برای مراکز خصوصی در ماه برای هرکدام ۳۵ هزار و دولتی ۸۰ هزار سی‌سی است، گفت: طبق بازرسی‌های انجام‌شده تخلفی مشاهده نشده است.

وی عنوان کرد: شبکه بهداشت و درمان نهاوند در صورت بروز و مشاهده هرگونه تخلف از سوی مراکز مجاز متادون تراپی با آن‌ها برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 3800275

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