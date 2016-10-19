به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس فاطمی رییس مرکز سیمای استان ها در حکمی، زعفر مراغه ای را به عنوان مدیرکل طرح و هماهنگی سیمای استان ها منصوب کرد.

متن حکم به این شرح است:

«برادر گرامی جناب آقای زعفر مراغه ای

سلام علیکم

نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند مدیریتی، به موجب این حکم جنابعالی را به سمت مدیرکل طرح و هماهنگی سیمای استان ها منصوب می نمایم.

برجسته سازی گفتمان انقلاب اسلامی، برنامه ریزی محتوایی بر پایه حاکمیت دین، اخلاق، امید و آگاهی، مهندسی و مدیریت پیام مبتنی بر ماموریت های اصلی شبکه های استانی با بهره گیری از فرهنگ و هویت اسلامی ایرانی و بومی، بازنگری آیین نامه ها و دستورالعمل ها، اتخاذ روش های نوین سیاستگذاری و رویکردهای آینده پژوهانه، بهره گیری شایسته و حرفه ای از ظرفیت های رسانه ای و قابلیت های فرهنگی و بومی استان ها، طراحی و هدایت تولیدات در راستای گفتمان اقتصاد مقاومتی، اهتمام بایسته به تولیدات فاخر و جذاب در ساختارهای گوناگون، تشکیل و تقویت شوراهای تخصصی بررسی فیلمنامه ها و شورای راهبردی، اهتمام به نهضت فیلمنامه نویسی، گسترش تعاملات تولیدی با سایر معاونت ها، طراحی جدید جداول پخش برنامه ها با بهره گیری از مزیت های نسبی مراکز استان ها، توجه بایسته به آثار موسیقایی، طراحی هوشمندانه برای ارائه تولیدات خاص در فضای مجازی مورد انتظار است.

توفیق جنابعالی را در زمینه سازی برای تحقق سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در ظل عنایات خداوند متعال مسئلت می نمایم. ان شاءالله با همت جنابعالی و مساعدت سایر همکاران، با بهره گیری از تدابیر ارزنده معاون محترم امور استان ها به نتایج مطلوب خواهید رسید.»