آمل با کمبود کتابخانه مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید آقابزرگ حسینی ظهر چهارشنبه در جلسه انجمن کتابخانههای عمومی این شهرستان گفت: مهمترین موضوع بحث توسعه و فرهنگ کتابخوانی است که با مشارکت ادارات این مهم را به انجام رساندیم
وی با اشاره به اینکه تمامی کتابخانههای عمومی شهرستان ملزم نشست کتابخوانی هستند ادامه داد: در کنار کار فرهنگی بحث نوسازی کتابخانهها راداریم که با مساعدت مسئولین سیستمهای سرمایش و گرمایش تجهیز و نوسازی شد.
حسینی بابیان یک سری از مشکلات این اداره گفت: در طوفان اخیر شهریورماه نیمی از سقف کتابخانه مرکزی تخریب شد که در اولین جلسه انجمن کتابخانههای شهرستان به این اداره قول دادند تا زمینی در خیابان هراز تحویل داده شود که این امر محقق نشد و بعد از ۴۰ سال همچنان منتظر این امر مهم هستیم
مدیر کتابخانههای عمومی با اشاره به اینکه متأسفانه در آمل با کمبود کتابخانههای عمومی مواجه هستیم ادامه داد: شروع ساعت کاری اداره ۷ و ۳۰ ۰ دقیقه است و پس از پنج دقیقه تمام ۸۰ صندلی موجود برای آقایان و خانمها پر میشود و بعد این دیگر جوابگوی همشهریان نیستیم
وی با اشاره به قولی که احمد امیرسلیمانی شهردار آمل داد تا نامهای برای پیگیری زمین و دیگر مشکلات این اداره به شهرداری آمل ارسال شود گفت: همان روزنامه به شهرداری مکاتبه شد که متأسفانه هنوز پس از مدت طولانی جوابی به ما داده نشد
حسینی گفت: در روستاهایی که بالای سه هزار نفر جمعیت دارند مقرر شد تا کتابخانهای احداث کنیم که امر در حال انجام است ولی در شهر گزنگ هیچ کتابخانهای نداریم به دلیل اینکه بعضی فصلها جمعیت این شهر کم میشوند مجوز احداث به ما نمیدهند.
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