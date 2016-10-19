معافیت زائران اربعین از پرداخت عوارض در آزاد راه ساوه - همدان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرودباری ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد هماهنگی ویژه زائران اربعین حسینی که با حضور مدیران شرکت های مسافربری و انجمن های صنفی رانندگان در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد، گفت: امسال همدان برای هرچه بهتر برگزاری آیین اربعین و پذیرایی از زائران حسینی به عنوان استان معین به کمک استان ایلام خواهد رفت.

وی با تاکید بر اینکه باید در زمینه رفع کمبودها و نیازمندی های استان و تامین زیرساخت های اربعین تمهیدات لازم را به کار ببریم، افزود: انتظار می رود مدیران دستگاه های اجرایی استان و عضو کمیته حمل و نقل و سوخت امکانات و تجهیزات لازم را برای رفاه حال زائران حسینی فراهم کنند.

وی عنوان کرد: در ایام اربعین حسینی مرکز مدیریت راه ها باید به صورت شبانه روزی فعال باشد و از طریق ارتباطات تلفنی و بی سیم موانع موجود در راه ها را شناسایی و درصدد رفع آن برآیند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان اظهار داشت: این اداره کل با همکاری پلیس راه استان، گشت‌های ۲۴ ساعته راهداری، اورژانس، امداد خودرو و هلال احمر آمادگی لازم را برای تامین ایمنی زائران دارند.

رودباری عنوان کرد: در ایام اربعین حسینی شهرداری همدان و ملایر باید تعدادی از مجهزترین اتوبوس ها را در پایانه ها مستقر کنند تا زمانی که وسیله نقلیه ای با مشکل مواجه شد از اتوبوس‌های کشیک در راستای انتقال مسافران به محل امن استفاده شود.

وی عنوان کرد: مجتمع های خدماتی رفاهی باید مدیران داخلی خود را هر چه سریعتر معرفی کنند و اهتمام لازم را در برنامه ریزی و هماهنگی با شرکت پخش فرآورده های نفتی برای تأمین سوخت وسایل نقلیه ایام اربعین حسینی داشته باشند.

وی گفت: انجمن های صنفی شرکت های مسافربری و رانندگان پیشنهادات خود را برای ارائه خدمات بهتر در زمینه ایاب و ذهاب زائرین اربعین حسینی ارائه دهند.

وی از تعیین وضعیت ناوگان های مسافربری برای جا به جایی زائران از مرز مهران خبرداد و عنوان کرد: در این راستا باید با پلیس راه استان در خصوص تردد وسایل نقلیه عمومی به مرز مهران مکاتباتی انجام شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان همایش بزرگ پیاده روی اربعین حسینی را نماد وحدت شیعه و سنی دانست و عنوان کرد: عزت و شرف و آبروی ما در دنیای اسلام به برکت مکتب امام حسین(ع) و انقلاب و زندگی ما و همچنین شهادت‌طلبی ما نیز برگرفته از مکتب امام حسین(ع) است.

رودباری در خصوص معافیت پرداخت عوارضی وسایل نقلیه در آزادراه کربلا، بیان داشت: طی چند سال اخیر مردم عراق خدمات بی شائبه ای به زائران ارائه داده اند و این در حالیست که انتظار می رود در ایام اربعین عوامل اجرایی در آزاد راه کربلا از وسایل نقلیه عبوری به عتبات عالیات عوارضی دریافت نکنند.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی در ایام اربعین به ویژه در راه برگشت زائران حسینی باید اکیپ های راهداری آماده باشند و در صورت تغییرات شرایط جوی وارد عمل شده و از خطرات احتمالی و موانع در سطح راه ها جلوگیری کنند.

وی گفت: در راستای کنترل و نظارت هر چه بیشتر متصدیان بخش حمل و نقل در انتقال شرکت کنندگان مراسم اربعین حسینی، هماهنگی لازم با همکاران ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان‌های مرزی به عمل آمده است.