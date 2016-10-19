پدر و پسر لباس رنگی پوشیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کتاب‌های طوطی (انتشارات فاطمی) «قصه‌های من و بابام» به چاپ پنجاهم در ایران رسید، براین اساس و با توافق ناشر آلمانی (زودفرلاگ) این کتاب هم اکنون در قالبی متفاوت به دست مخاطبان کودک و نوجوان و دوستداران این کتاب رسیده است.

قصه‌های من و بابام که نام اصلی آن «پدر و پسر» است نخستین‌بار بین سال‌های ۱۹۳۴ تا ۱۹۳۷ در ۱۵۷ قسمت در یکی از مجلات برلین به چاپ رسید. این کتاب اوایل دهه شصت به ایران آمد و ایرج جهانشاهی با توجه به دانش پایه و نیازهای کودکان کشور اقدام به بازپرداخت و نوشتن داستان‌های این کتاب تصویری کرد. از آن سال تاکنون کتاب های «بابای خوب من»، «شوخی ها و مهربانی ها» و «لبخندماه» یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌ های کشور بوده اند.

این کتاب از سالها پیش فرصتی ویژه برای خردسالان و کودکانی تلقی می شد که دسترسی آنها به کتاب های تصویری محدود بود. ایرج جهانشاهی با نیازسنجی مدبرانه ی خود فرصت تصویرخوانی و کتابخوانی برای کودکان را فراهم آورد تا آنجا که همچنان کودکان نسل‌های قبل «قصه های من و بابام» را یکی از آثار ادبی تاثیرگذار می دانند.

انتشارات فاطمی از چندی پیش اعلام کرده بود که این اثر به زودی رنگی خواهد شد. در پی این خبر از هفته ی گذشته تصاویر سیاه و سفید پدر و پسر جای خود را به تصاویری رنگی دادند و ۱۵۰ داستان از این دو قهرمان با چهره ای جدید به دست مخاطبان امروزی رسیدند.

بدیهی است که چیدمان این کتاب‌ها تغییر نکرده است و تنها تصاویر و جلد آن لباس رنگی به تن کرده اند. مدیر هنری و طراح گرافیک این اثر کیانوش غریب‌پور بوده است.

هرکدام از کتابها ۱۰ صفحه دارند و قیمت هرکدام ۱۴ هزارتومان است. علاقمندان می‌توانند مجموعه کتاب «قصه های من و بابام» را به قیمت ۴۲ هزارتومان از کتابفروشی‌های سراسر کشور تهیه کنند.