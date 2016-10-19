پرونده مرگ دانش آموز گرگانی در پلیس آگاهی تشکیل شد

سرهنگ مجتبی مروتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از مرگ یک دانش آموز دختر دبیرستانی در گرگان خبرداد و اظهار کرد: بر اساس آنچه بیمارستان اعلام کرده این دختر به دلیل مسمومیت فوت کرده ولی شایعات مختلفی درباره علت مرگ آن ها در فضای مجازی منتشر شده که هیچکدام تا اعلام نتیجه نهایی مورد تایید نیست.

وی از انتقال جسد این دختر جوان به پزشک قانونی برای بررسی های تخصصی خبرداد و گفت: با توجه به برخی اخبار منتشر شده در فضای مجازی، خانواده این دانش آموز از دوست فرزند خود شکایت کره اند و این مساله هم در حال بررسی است.

وی ضمن درخواست از رسانه ها برای خودداری از انتشار اخبار غیر موثق گفت: نتیجه نهایی درباره علت مرگ این دانش آموز پس از اعلام پزشک قانونی و بررسی جزئیات پرونده در آگاهی اعلام می شود.

شایان ذکر است یک دانش آموز دختر ۱۴ ساله گرگانی بر اثر مسمویت قرص گندم در بیمارستان درگذشت و برخی منابع در شبکه های مجازی علت این حادثه را مسمومیت این دانش آموز توسط دوست خود عنوان کردند.