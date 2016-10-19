به گزارش خبرنگار مهر، احد الله ترکمان ظهر چهارشنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر نهاوند گفت: طی شش ماه اخیر مرکز فنی و حرفهای برادران نهاوند با همکاری اداره بهزیستی و حضور در کمپهای ترک اعتیاد نسبت به ارائه آموزشهای مهارتی زندگی و حرفهای به معتادان اقدام کرده است.
وی ادامه داد: در این راستا ۹۸ بیمار معتاد در کمپهای ترک اعتیاد نهاوند از آموزشهای فنی و حرفه ای بهرهمند شدند.
رئیس مرکز فنی و حرفهای برادران نهاوند بابیان اینکه کلاسها و دورههای برگزارشده شامل پیرایشگری مردانه، آموزش کامپیوتر و غیره بوده است، گفت: مرکز فنی و حرفهای برادران نهاوند در صورت فراهم بودن شرایط آموزشی در کمپها نسبت به ارائه آموزش اقدام می کند.
وی افزود: مرکز فنی و حرفهای در مراکز دیگری چون زندان نهاوند و اداراتی که تمایل به شرکت در دورههای فنی و حرفهای داشته باشند نیز بهصورت ثابت و سیار ارائه خدمت خواهد داشت و در پایان دورهها نیز به شرکت کنندگان گواهی معتبر اعطا میکند.
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