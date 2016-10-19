تحریمها تأثیری بر توسعه دوکشور ایران و روسیه نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، "اکسانانیکولایونا فادینا" ظهر چهارشنبه در همایش بین المللی" یاسوج-امسک" در یاسوج، افزود: تحریم اروپاییها قابلیت خوبی برای توسعه و پیشرفت ایران ایجاد کرد.

وی همچنین گفت: در نیمه نخست سال جاری تبادل تجاری دو استان امسک و کهگیلویه و بویراحمد به ۳۸۲ هزار دلار رسیده است.

فادینا افزود: در سال گذشته میلادی تبادل تجاری این دو استان ۱۴۷ هزار دلار بود و این میزان در سال جاری میلادی افزایش داشته است.

وی با اشاره به لزوم گسترش روابط تجاری دوکشور تصریح کرد: در همایش دوروزه مسئولان استانی امسک با مسئولان و فعالان اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد شرایط برای گسترش همکاریهای دو استان فراهم می شود.

فادینا اظهار داشت: برای توسعه اقتصادی دو استان باید تلاش مشترکی انجام شود.