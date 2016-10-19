برادر «اوباما» در حمایت از «ترامپ» وارد عرصه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، «دونالد ترامپ» در مناظره امشب خود با «هیلاری کلینتون» دو شگفتی جدید برای دموکرات ها خواهد داشت.

یکی از این شگفتی ها حضور برادر باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در مناظره ترامپ-کلینتون، در حمایت از نامزد جمهوریخواهان است.

این فرد «مالک اوباما» نام داشته، برادر ناتنی رئیس جمهور آمریکا بوده و هر چند هم اکنون در کنیا زندگی می کند اما تابعیت ایالات متحده را نیز داشته و گویا در مریلند نیز سابقه کار دارد.

مالک اوباما پیش‌تر در مصاحبه ای با روزنامه آمریکایی نیویورک پست، گفته بود دوست دارد ترامپ برنده انتخابات آتی آمریکا باشد زیرا صادقانه و از صمیم قلب حرف می‌زند.

او به نیویورک پست گفته بود در هفته‌های آتی به مریلند بازخواهد گشت تا در انتخابات آتی ریاست جمهوری به دونالد ترامپ رای دهد.

برادر اوباما در حالی در حمایت از ترامپ وارد میدان می شود که یکی از منتقدان اصلی دونالد ترامپ، شخص باراک اوباماست.

اما شگفتی دوم مربوط به دعوت از مادر یکی از افراد کشته شده در حادثه بنغازی (حمله به کنسولگری آمریکا) است.

به نوشته واشنگتن پست، میهمان دوم ترامپ در مناظره چهارشنبه شب، «پت اسمیت» مادر مشاور فناوری اطلاعات وزارت خارجه آمریکا، که در حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی کشته شد، است.

اسمیت در ماه ژوئیه در گردهمایی ملی جمهوریخواهان شرکت کرد و در آنجا طی یک سخنرانی احساسی، هیلاری کلینتون را مقصر مرگ فرزندش دانست و گفت: من شخصا کلینتون را مقصر مرگ پسرم می‌دانم.

او کلینتون را به دروغگویی به خانواده چهار آمریکایی متهم کرد که در حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی کشته شدند. اسمیت گفت کلینتون به دروغ، این حمله را به اعتراضات خشم‌آلود مسلمانان لیبی به انتشار یک ویدئوی ضد اسلامی نسبت داد و گفت که این حمله از پیش برنامه‌ریزی شده نبوده است.

یکی از مشاوران ارشد ترامپ گفته است دعوت از این فرد، کلینتون را وادار می‌کند تا یک پاسخ جدی و محکم درباره این مسئله بدهد که به چه دلیل دولت آمریکا نتوانست چهار کارمند خود را در بنغازی نجات دهد.