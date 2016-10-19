اظهاریه انطباق ساختاراستانداردسازی غیردولتی را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا امینی امروز چهارشنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد و مراسم تجلیل از واحدهای برگزیده استاندارد استان که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، گفت: فلسفه اظهاریه انطباق برقراری تناسب میان حق و مسئولیت مبتنی بر اصول ۳۷ و ۴۰ قانون اساسی است.

وی اظهاریه انطباق منجر به افزایش نظارت ها و هدایت های سازمان استاندارد می شود، عنوان کرد: اظهاریه انطباق ساختار کسب و کار استانداردسازی غیردولتی در کشور را افزایش خواهد داد.

وی بیان کرد: حق فعالیت تجاری برای هر شهروند تاجایی مجاز است که به امنیت، ایمنی، سلامت و محیط زیست و منابع تجدیدناپذیر صدمه وارد نکند.

مدیرکل نظارت بر صنایع غیرفلزی سازمان استاندارد ایران ادامه داد: تاکنون ۲۹ هزار و ۵۰۰ استاندارد ملی در کشورما تدوین شده و از این لحاظ مقام نخست منطقه و رتبه دوم در بین کشورهای اسلامی را داریم.

امینی با بیان اینکه ۲۶ هزار واحد تولیدی در کشور دارای پروانه کاربرد استاندارد هستند، اظهارداشت: بیش از ۸۰ درصد کالاهای موجود در بازار دارای تطابق با استاندارد اند و تنها ۵ درصد تطابق بحرانی در آنها کشف شده که در این رابطه برخوردهای لازم انجام شده است.

وی عنوان کرد: خوشبختانه استان کردستان توانست نخستین پروانه استاندارد حلال را دریافت کند و این مهم با همکاری حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهادکشاورزی تحقق پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه استاندارد حلال نتیجه تلاش در راستای حفظ و تقویت اشتراکات مذهبی است، عنوان کرد: این استاندارد نماد وحدت میان مذاهب اسلامی است چراکه براساس اشتراکات مذهبی تهیه شده است.

مدیرکل نظارت بر صنایع غیرفلزی سازمان استاندارد ایران گفت: در مجلس شورای اسلامی موضوع استاندارد، مقررات فنی و کیفیت را گاهی خلط مبحث می کنند و می طلبد نمایندگان مردم در مجلس اهمیت و توجه بیشتری برای این مباحث قائل شوند.