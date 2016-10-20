به گزارش خبرگزاری مهر، پیش نشست همایش بین المللی عدالت و اخلاق در مکتب اهل بیت(ع) با تاکید بر سیره و آموزه‌های امام رضا(ع) ششم آبان ماه در سالن همایش های دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می شود.

این نشست به همت مرکز جامعه المصطفی(ص) العالمیه و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و با سخنرانی حجت الاسلام احمد آقایی استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علم پزشکی مشهد و مسئول شورای استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان برگزار می شود.

در پیش نشست همایش بین المللی«عدالت و اخلاق»، حجت الاسلام علی الهی خراسانی مقاله ای با عنوان عدالت؛ ناکارا در استنباط فقه فردی، معیار برای فقه حکومتی ارائه خواهد کرد.

علاقمندان جهت حضور می توانند روز پنج شنبه ۶ آبان ماه از ساعت ۸ الی ۱۱ به محل سالن همایش دفتر تبلیغات اسلامی، واقع در مشهد چهارراه خسروی، خیابان شهید رجایی مراجعه نمایند.