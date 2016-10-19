خطر نفاق افراد انقلابی را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی ظهر چهارشنبه درسومین مجمع بسیج استان قزوین که درسالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین با حضور مسئولان استانی و کشوری برگزار شد اظهار داشت:مقام معظم رهبری بارها در سخنرانی ها و جلسات خود به آفت نفاق اشاره کرده اند و ما وظیفه داریم این موضوع را جدی بگیریم و از آسیب های آن غفلت نکنیم.

وی افزود: مسئله نفاق ماجرای تازه ای نیست و بسیاری از افراد حتی نادانسته دچار آن شده اند ازاین رو جدیت در ارائه آموزش ها و حضور شایسته بسیج می تواند در شناسایی منافقین و آگاهی بخشی به افراد تاثیرگذار موثر باشد.

رئیس شورای عالی مجمع بسیج کشور خاطرنشان کرد: منکر وجود ایراد و پلشتی های موجود در جامعه نیستیم ولی معتقدیم نباید کمبودها را به کل نظام و اسلام تعمیم داد چرا که معتقدیم اگر کمبودی وجود دارد در نتیجه کم کاری و ضعف های فردی است.

زاکانی با اشاره به توانمندی های بی شمار جبهه انقلاب تصریح کرد: جبهه انقلاب در طول عمر خود با مشکلات فراوانی مواجه بوده اما با پشتوانه مردمی توانسته مشکلات را از سر راه این انقلاب بردارد.

وی بیان کرد: تاریخ نشان می دهد هر زمانی که ازاسلام و مسیر آن فاصله گرفته ایم اداره کشور با چالش مواجه شده از این رو توصیه ما به دولت ها و مسئولان امر دقت و توجه به توصیه های دین مبین اسلام و بیانات مقام رهبری است.

رئیس شورای عالی مجمع بسیج کشور یادآورشد: با مطالعات انجام شده در حال حاضر ۱۲ گام اصلی تا رسیدن به مسیر توسعه و رفع مشکلات کنونی فاصله داریم که نقش بسیج در اجرای این اصول تعیین کننده است.

رئیس شورای عالی مجمع بسیج کشور از نقش و تاثیر ظرفیت های انقلاب در هدایت جامعه سخن گفت وافزود: انقلاب اسلامی ایران جدای از مادیات در مسیر تحقق آرمان های دینی مردم به وقوع پیوست از این رو می توان علت فروپاشی انقلاب های بزرگ دنیا را در مادی بودن آنها دانست.

زاکانی تصریح کرد: ظرفیت سازی در جامعه امروز وظیفه بسیج است و جامعه بسیجی باید در تدوین تعاریف یکسان از مبانی نظام پیشگام باشد.

وی افزود: حتی در ماجرای فتنه عده زیادی از دوستان و انقلابیون تعاریف متفاوتی داشتند که این گونه تفاوت در برداشت ها به نفع نظام نیست و باید در مبانی برداشت های واحدی وجود داشته باشد.

رئیس شورای عالی مجمع بسیج کشور بیان کرد: در حال حاضر وظیفه بسیج دفاع از وضع موجود نیست بلکه باید برای رسیدن به نقطه مطلوب فعالیت کرد.

زاکانی همچنین تاکید کرد: ساماندهی و روشنگری نهضت انقلاب در جامعه اسلامی وظیفه دیگر بسیج است که می تواند با استفاده از افکار عمومی به راحتی به آن دست پیدا کند.

وی گفت: مردم باید مهر نوکری را بر پیشانی مسئولان ببینند و باور داشته باشند که دو قطبی بودن در جامعه به ضرر مردم و نظام خواهد بود.

رئیس شورای عالی مجمع بسیج کشور تاکید کرد: ایجاد هویت ملی، برنامه کاری درست و تدوین شده و طرح رقابت درست از دیگر کارهایی است که بسیج باید در مسیر رشد و توسعه جامعه به آن توجه کند.

زاکانی در پایان با اشاره به نقش آفرین مجامع بسیج در کشور گفت: نیروی همیشه در صحنه بسیج توانمندی های بی شمار خود را به اثبات رسانده است و می تواند با استفاده درست از راهکاری تدوین شده پیشتاز و نقش آفرین باشد.