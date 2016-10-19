مشکل آب شلمچه حل شد/ کانال منتهی به پایانه چذابه باید مسدود شود

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله دهقان ظهر امروز چهارشنبه در جلسه اربعین استان خوزستان اظهار کرد: پیک کاری ما از ۱۰ تا ۱۲ صفر شروع و تا چند روز بعد از اربعین ادامه دارد.

وی افزود: امیدوارم ترافیک سنگینی که سال گذشته در چذابه داشتیم با دو محور شدن، دیگر امسال ایجاد نشود که این کار بسیار ارزشمند و قابل تقدیری است. در این جلسه جهاد نصر تقبل کرد تا ۱۰ هکتار از پارکینگ چذابه، ۱۵ هکتار راه و شهرسازی، سپاه نیز ۱۰ هکتار را متقبل شود.

معاون سیاسی انتظامی استانداری خوزستان تصریح کرد: قریب به یک کیلومتر دیوار بتنی باید در چذابه نصب شود و از فردا باید کار انتقال زیرساخت های بتنی را انجام دهند. مشکل آب شلمچه حل شده ولی متأسفانه امسال نرسیدیم که برای مرز چذابه کار آبرسانی دائم را تمام کنیم.

دهقان گفت: امید می رود با تمهیدات اندیشیده شده در زمینه سازماندهی و جانمایی موکب ها و همچنین پذیرایی از زائران امسال هیچ مشکلی نداشته باشیم. همچنین در خدمات عمومی به زائران این ساماندهی تا آخرین روز باید تداوم داشته باشد.

وی ادامه داد: اربعین بخشی از یک حرکت ملی است و مسئولان کشوری نیز باید در خدمات رسانی ها همکاری لازم را داشته باشند.

معاون سیاسی انتظامی استانداری خوزستان اضافه کرد: در بحث درمان نیز تمهیدات لازم انجام شده تا تجهیزات لازم امدادی و درمانی را در مرزها مستقر کنیم. همچنین بخش رسانه ای نیز باید مدنظر باشد و اطلاع رسانی های لازم را داشته باشیم.

وی بیان کرد: کانال منتهی به پایانه چذابه باید مسدود شود، این کانال سمت چپ جاده منتهی به مرز است.

دهقان در پایان عنوان کرد: برای سامانه حج و زیارت هیچ محدودیتی نداریم و باید به موقع اطلاع رسانی کرد و مردم را آگاه کرد. نباید اجازه دهیم مردم از مرکز برگشت داده شوند.