آرامستان های شهرستان اهر ساماندهی شود

مدد سمندری در حاشیه نشست شورای هماهنگی ثبت احوال شهرستان اهر به خبرنگار مهر گفت: همکاری ادارات دخیل در امر ارایه آمار به موقع مربوط به وقایع حیاتی و به خصوص آمار متوفیان و متولدان در شهرستان اهر باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون فرماندار شهرستان اهر همچنین با بیان اینکه در بعضی موارد فوت شدگان در آرامستان های متروکه شهرستان اهر دفن می شوند، تاکید کرد: ساماندهی آرامستان های این شهرستان امری ضروری است و از دستگاه های مرتبط انتظار اقدام جدی را در این خصوص داریم.

گفتنی است در این نشست رئیس اداره ثبت احوال اهر نیز از کاهش ۱۹ درصدی ثبت طلاق و افزایش شش درصدی ثبت ازدواج در این شهرستان در نیمه نخست امسال خبر داد.