به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت شهرکهای صنعتی استان قم، کمال الدین پیرموذن در حاشیه ستاد تسهیل و رونق اقتصادی طی سخنانی اظهار داشت: در راستای اجرای دستور العمل ستاد قرارگاه اقتصاد مقاومتی کشور مقرر شد با همکاری دستگاهها و مدیران بانکها واحدهای صنعتی که تحت تملک و جانشینی بانکها درآمده است را مجددا به مدیران خود واحدها برگردانده تا مجددا فعال شوند.
وی با اشاره به آمار واحدهای تحت تملک بانکها در سطح کشور گفت: براساس آمار بدست آمده در کل کشور در حال حاضر تعداد هزارو ۳۴۳ واحد تولیدی تحت تملک بانکها قرار گرفته و تعداد ۳۴۹ واحد نیز در شرف واگذاری است که نزدیک به ۷۰ درصد این واحدها متاسفانه غیر فعال هستند.
مشاور مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اضافه کرد: استان ولایی قم به عنوان ۱۸ استان برای بررسی واحدهای صنعتی جانشین شده و تحت تملک قرارگرفتن توسط بانکها در نظر گرفته شده است که با بررسی صورت گرفته خوشبختانه مسئولان شرکت شهرکهای صنعتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای دیگر در این بخش همکاری خوبی با هم دارند.
وی کارنامه استان قم در بررسی مشکلات واحدهای صنعتی را درخشان ارزیابی کرد و ادامه داد: استان قم درنشست ستاد تسهیل و رونق واحدهای صنعتی، توانست با کارسازی ۲۷ پرونده واحد صنعتی، رکورد خوبی در بررسی مشکلات واحدهای در تملک و جانشینی بانکها ثبت شد و با آمارهای کشوری جمعا ۲۷۰ واحد صنعتی به چرخه تولید برگشتهاند.
پیرموذن اضافه کرد: با تدابیر خوبی که شرکت شهرکهای قم اتخاذ کرده و برخورداری از حمایت کامل ستاد تسهیل استان و حسن همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت و برکت وجود بارگاه کریمه اهل بیت(س) شاهد جلسهایی پرکار مفید و مثمر ثمر بودیم و آرزو داریم این گونه جلسات نتایج و خیرو برکات بیشتری برای کارآفرینان و بخصوص جویندگان کار داشته باشد.
عضو هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران یادآورشد: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی فرصت و ظرفیتی است که به عنوان پلی برای تسریع بخشی در ایجاد اشتغال و افزایش تولید عمل کند و بتواند با تلاشهای خود صنایع کوچک و متوسط مورد نظر مقام معظم رهبری بیش از پیش مورد توجه مسئولان قرار گیرند.
وی اضافه کرد: شاه کلید برنامهها و اقدامات دولت و سازمان صنلایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در رفع مشکلات و خارج کردن واحدهای صنعتی از رکود همان اقتصاد مقاومتی است که تمرکز دولت نیز به راهاندازی مجدد واحدهای صنایع کوچک ومتوسط قرار گرفته زیرا این صنایع بالغ بر ۹۶ درصد صنعت کشور را به خود اختصاص میدهند و به همین میزان هم نیازمند توجه هستند.
پیرمؤذن در ادامه به نقش بانکها در رسیدن دولت و نظام به اهداف خود در بخش صنعت و تولید در کشور اشاره و تصریح کرد: با همکاری بیشتر و توجه بانکها میتوانیم این وظیفه مهم و خطیر که برعهده ما گذاشته شده است را محقق کنیم.
وی افزود: از نظر قانونی و همچنین تأکیدات و بیم دهیهای مقام معظم رهبری در این خصوص راه و نقشه کار را در قالب سیاستهای اقتصاد مقاومتی کامل و روشن ترسیم شده است. لذا تمام دستگاههای دولتی خاصه بانکها یار و مدد رسان واحدهای تولیدی و صنعتی باشند.
مشاور مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران بر پرهیز بانکها در تحت تملک قراردادن واحدهای صنعتی تاکید کرد و گفت: براساس قانون این اقدام بانکها مصداق بنگاه داری است و باید هرچه سریعتر آنها را واگذار کنند و از نظر ما بهترین شخصی که میتواند این بنگاهها را اداره کند خود سرمایه گذار اصلی است. و موفقیت در این زمینه هم حسن همکاری بانکها را میطلبد.
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