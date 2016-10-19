پی گیر راه اندازی کتابخانه در بقاع شاخص استان کرمان هستیم

حجت الاسلام محمد قاسمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان کرمان رتبه سوم از نظر نماز جمعه را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به لزوم تشویق جوانان برای شرکت در آیین نماز جمعه ادامه داد: تشکیل صفوف منظم نماز جمعه دشمنان اسلام را ناامید می کند.

حجت الاسلام قاسمی زاده بر لزوم تبیین اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران تاکید و تصریح کرد: در خطبه های نماز جمعه باید مسائل مهم روز مطرح و روشنگری صورت گیرد.

امام جمعه موقت کرمان خواستار پی گیری مجادنه مسئولان برای رفع مشکلات مردم شد و افزود: با توجه به نزدیک شدن به هفته کتاب باید بر مساله ترویج فرهنگ مطالعه و اثرات آن در جامعه تاکید شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان همچنین از وجود ۲۰ بقعه شاخص در این استان خبر داد و گفت: رایزنی ها برای انعقاد تفاهم نامه ایجاد کتابخانه در بقاع شاخص استان کرمان در حال انجام است.