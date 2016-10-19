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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۲۱

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان:

پی گیر راه اندازی کتابخانه در بقاع شاخص استان کرمان هستیم

پی گیر راه اندازی کتابخانه در بقاع شاخص استان کرمان هستیم

کرمان - مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان از پی گیری برای راه اندازی کتابخانه در بقاع شاخص استان کرمان خبر داد.

حجت الاسلام محمد قاسمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان کرمان رتبه سوم از نظر نماز جمعه را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به لزوم تشویق جوانان برای شرکت در آیین نماز جمعه ادامه داد: تشکیل صفوف منظم نماز جمعه دشمنان اسلام را ناامید می کند.

حجت الاسلام قاسمی زاده بر لزوم تبیین اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران تاکید و تصریح کرد: در خطبه های نماز جمعه باید مسائل مهم روز مطرح و روشنگری صورت گیرد.

امام جمعه موقت کرمان خواستار پی گیری مجادنه مسئولان برای رفع مشکلات مردم شد و افزود: با توجه به نزدیک شدن به هفته کتاب باید بر مساله ترویج فرهنگ مطالعه و اثرات آن در جامعه تاکید شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان همچنین از وجود ۲۰ بقعه شاخص در این استان خبر داد و گفت: رایزنی ها برای انعقاد تفاهم نامه ایجاد کتابخانه در بقاع شاخص استان کرمان در حال انجام است.

کد مطلب 3800309

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