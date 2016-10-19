۵۰۰۰هکتار از حریم شهرهای چهارمحال و بختیاری سند دار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم قاسمی ظهر چهارشنبه در کارگروه مبارزه با زمین خواری اظهار داشت: کل حریم و محدوده شهرهای سطح استان ۲۰ هزار هکتار است که از این مجموع ۱۳ هکتار دارای سند هستند.
وی در ادامه گفت: پنج هزار هکتار از حریم شهرها تا پایان سال جاری سنددار خواهند شد.
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: در سال جاری ۱۸۰ پرونده در مراجع قضایی بررسی که برای ۹۷ پرونده حکم صادر شده است.
قاسمی بیان کرد: یک میلیون و ۱۴۰ هزار مترمربع اراضی چهارمحال و بختیاری در سال گذشته از تصرف آزاد شد.
وی افزود: در سال جاری بیش از ۵۵ هزار مترمربع اراضی به ارزش ۱۶ میلیارد تومان حکم صادر و رفع تصرف شده است.
مدیرکل چهارمحال و بختیاری گفت: یگان حفاظت با همکاری نیروی انتظامی در قالب ۱۷ نیرو و هفت خودرو در راستای حفاظت از زمین های ملی تشکیل شده است.
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