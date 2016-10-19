کتابخانه های مشارکتی در استان قزوین توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه اسماعیلی ظهر چهارشنبه در اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان قزوین که در سالن کنفرانس جمعیت هلال احمر قزوین برگزار شد اظهارداشت: کار فرهنگی بسیار پر زحمت و پیچیده است و در دراز مدت جواب می دهد اما تاثیر آن ماندگار است.

مدیرکل کتابخانه های استان قزوین تصریح کرد: اگر بخواهیم در کار فرهنگی به دستاوردهای خوبی برسیم نیازمند تعامل و همکاری همه دستگاههای اجرایی، خیرین و مردم هستیم و برای ماندگاری فعالیتها باید از نهضت کربلا و واقعه عاشورا که امروز در جامعه نهادینه شده درس بگیریم.

وی اضافه کرد: درس شجاعت، استقامت، ایستادگی، صبر و پایداری را باید از عاشورا بیاموزیم و در زندگی بکار گیریم تا به سعادت برسیم.

اسماعیلی اظهارداشت: باید مطالعه و افزایش سرانه کتاب خوانی را در اولویت برنامه های خود قرار دهیم و به گونه ای حرکت کنیم تا درزندگی فردی و اجتماعی دغدغه مطالعه احساس شود.

وی بیان کرد: کار فرهنگی نیازمند فعالیت جهادی است و استفاده از ظرفیت خیرین، مساجد، روحانیت، ائمه جمعه و جماعات برای ترویج مطالعه باید مورد توجه قرار گیرد.

اسماعیلی اظهارداشت: توسعه کتابخانه های مشارکتی و روستایی با هدف دسترسی آسان مردم باید با جدیت بیشتری پیگیری شود تا کسانی که امکان دسترسی راحت به کتاب را ندارند با شرایط بهتری بتوانند کتب مورد علاقه خود را دریافت و استفاده کنند.

فرهنگ سازی برای مقابله با تهدید نرم

مدیرکل کتابخانه های استان قزوین اضافه کرد: در شرایطی که شبکه های اجتماعی مخرب فرهنگ ما را مورد تهدید قرار داده باید بتوانیم با اقدامات بموقع و به روز تهدیدها را کم کنیم و در این زمینه برنامه های متنوعی پیش بینی کرده ایم.

اسماعیلی تصریح کرد: برگزاری نشست های تخصصی، ساخت اینفو انیمیشن، کارگاههای تخصصی، آموزش خانواده ها، برگزاری مسابقات کتاب خوانی و نمایشگاه، تعامل با دستگاههای فرهنگی مانند ارشاد، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، آموزش و پرورش از کارهای تبلیغی برای اطلاع رسانی است.

وی اضافه کرد: راه اندازی ایستگاههای مطالعه، توجه به سوژه های کتاب و مطالعه در المان سازی و مجسمه سازی، معرفی کتابهای مفید از دیگر برنامه های نهاد کتابخانه های استان برای فرهنگ سازی است.

مدیرکل کتابخانه های استان قزوین گفت: تلاش فرمانداران، بخشداران، شوراها و کتابداران در ترویج فرهنگ مطالعه قابل تقدیر است و امیدواریم با تداوم این همکاری بتوانیم افراد بیشتری را به مطالعه ترغیب کنیم.

کتاب « ۱۷ اصل کار تیمی» معرفی شد

اسماعیلی در حرکتی ابتکاری اظهارداشت: در جلسات و برنامه های رسمی می توانیم یک کتاب خوب را معرفی کنیم که برای شروع این طرح امروز توصیه می کنیم کتاب « ۱۷ اصل کار تیمی» نوشته مهدی قره چه داغی مطالعه شود.

وی در پایان از همکاری صمیمانه و نگاه فرهنگی حمید ره انجام مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین تشکر کرد.