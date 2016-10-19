خسارت بیش از ۲ هزار میلیارد ریال به بخش کشاورزی دزفول

به گزارش خبرنگار مهر، احمد زارعی ظهر امروز چهارشنبه در نشست کارگروه منطقه ای بررسی خسارت وارده به کشاورزان با موضوع استمهال تسهیلات بانکی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه در سالن جلسات فرمانداری اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران و ابلاغیه های قانونی صورت گرفته، تمامی بانک های عامل و موسسه های مالی موظف به اجرای آیین نامه پرداخت خسارات وارده به کشاورزان هستند.

وی با بیان اینکه در آیین نامه کشوری ابلاغ شده هیچگونه ابهامی وجود ندارد، افزود: براساس ماده یک این آیین نامه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از سیستم بانکی برای بخش های مختلف کشاورزی اعم از زمین زراعی، جنگل و مرتع داری، طیور و دامداری تسهیلات دریافت کرده اند مشمول این آیین نامه هستند.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول با بیان اینکه بار مالی این آیین نامه از سوی سازمان مدیریت بحران تامین می شود، گفت: برای مدیریت بهتر این طرح، یک فرم شامل اسامی خسارت دیدگان ، میزان تسهیلات و سود آنها را تهیه کرده ایم تا پس از بررسی و تایید توسط کار گروه محلی به استانداری و مدیریت بحران ارسال شود.

زارعی در ادامه عنوان کرد: بخش کشاورزی شهرستان دزفول در سال گذاشته با وقوع ۹ مورد حادثه غیرمترقبه مواجه شد که خسارت ناشی از وقوع این حوادث ۲ هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال بود.

وی همچنین خسارت وارده به زیرساخت های کشاورزی دزفول بر اثر سیلاب فروردین ماه را نیز ۹۰۰ میلیارد ریال برشمرد.

زارعی ادامه داد: علاوه بر موارد مذکور، مطابق با اعلام سازمان مدیریت بحران، بخش هایی از استان خوزستان از جمله شهرستان دزفول تحت تاثیر خشکسالی بوده اند ضمن اینکه حوادث دیگری از جمله تگرگ، بارش و آفات نیز همواره کشاورزی دزفول را تهدید کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول در پایان تاکید کرد: بنابراین شهرستان دزفول و کشاورزان آن به صورت ویژه مشمول اجرای آیین نامه پرداخت خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه هستند و باید سریعا اقدامات تسهیلاتی ازسوی بانک ها اجرایی شود.