۴هکتار از اراضی شهرستان بن رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، کمال اکبریان ظهر چهارشنبه در کارگروه مبارزه با زمین خواری اظهار داشت: در سال جاری ۱۵۰ هکتار زمین در قالب ۱۲ پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.
وی گفت: ۱۴ مورد تغییر کاربری در شهرستان بن انجام گرفته است.
فرماندار شهرستان بن بیان کرد: نظارت های لازم در شهرستان سامان بر ای واگذاری ۱۴۳ طرح در قالب یک هزار و ۶۰۰ هکتار صورت گرفته است.
اکبریان گفت: هفت مورد پرونده تغییر کاربری ارجاع شده به دادگستری در این شهرستان وجود دارد.
وی یادآور شد: تصرف چهار هکتار از اراضی این شهرستان برای ساخت استخر و درختکاری رفع شده است.
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