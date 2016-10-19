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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۳۵

فرماندار شهرستان بن:

۴هکتار از اراضی شهرستان بن رفع تصرف شد

۴هکتار از اراضی شهرستان بن رفع تصرف شد

شهرکرد- فرماندار شهرستان بن گفت: تصرف چهار هکتار از اراضی این شهرستان که برای ساخت استخر و درختکاری توسط متخلفان در نظر گرفته شده بود، رفع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمال اکبریان ظهر چهارشنبه در کارگروه مبارزه با زمین خواری اظهار داشت: در سال جاری ۱۵۰ هکتار زمین در قالب ۱۲ پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.

وی گفت: ۱۴ مورد تغییر کاربری در شهرستان بن انجام گرفته است.

فرماندار شهرستان بن بیان کرد: نظارت های لازم  در شهرستان سامان بر ای واگذاری ۱۴۳ طرح در قالب یک هزار و ۶۰۰ هکتار صورت گرفته است.

اکبریان گفت: هفت مورد پرونده تغییر کاربری ارجاع شده به دادگستری در این شهرستان وجود دارد.

وی یادآور شد: تصرف چهار هکتار از  اراضی این شهرستان برای ساخت استخر و درختکاری رفع شده است.

کد مطلب 3800316

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