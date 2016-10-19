فرماندار شهرستان بن: ۴هکتار از اراضی شهرستان بن رفع تصرف شد

شهرکرد- فرماندار شهرستان بن گفت: تصرف چهار هکتار از اراضی این شهرستان که برای ساخت استخر و درختکاری توسط متخلفان در نظر گرفته شده بود، رفع شد.