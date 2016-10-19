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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۳۰

با این هدفون بی سیم هیچ سروصدای مزاحمی را نمی‌شنوید

با این هدفون بی سیم هیچ سروصدای مزاحمی را نمی‌شنوید

تازه ترین هدفون بی سیم ساخت شرکت Plantronics اگر چه قیمت نسبتا بالایی دارد، اما با زدن آن به گوش می توانید مطمئن باشید که دیگر هیچ سروصدای مزاحمی را در محیط اطراف نمی شنوید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این هدفون می تواند صدا را با کیفیت بسیار مناسبی پخش کند، بدون آنکه شما مجبور به شنیدن صداهای مزاحم محیطی شوید. البته برای تحقق این هدف باید ۲۰۰ دلار بپردازید.

طراحی ظاهری این هدفون به علت بزرگی و اجزای فراوانش چندان جذاب نیست، اما ظاهرا برای پوشاندن کامل گوش و جلوگیری از نفوذ صداهای مزاحم چاره ای جز این کار نبوده است.

Plantronics کار تولید هدفون های حذف کننده سروصدای مزاحم محیطی را از سال ۲۰۱۳ آغاز کرد. مهم ترین مزیت هدفون های ساخت این شرکت قیمت پایین تر آنها در مقایسه با محصولات رقیب است که بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار قیمت دارند.

سازگاری با بلوتوث یکی دیگر از مزایای این هدفون است. شرکت سازنده مدعی است هدفون تازه با گوشی های مستطیل شکلش تا ۱۵ درصد سبک تر از نمونه های قبلی است و حجم کلی صدای پخش شده از طریق آن نیز تا ۳۵ درصد کاهش یافته تا آسیب کمتری به پرده گوش وارد شود.

عمر باتری این هدفون بی سیم ۲۴ ساعت است و همراه با آن یک قاب، یک کابل میکرو یو اس بی برای شارژ و یک کابل صوتی ۳.۵ میلیمتری هم عرضه می شود. مدل ۲۵۰ دلاری این هدفون با فناوری ان اف سی سازگاری دارد که دریافت بی سیم صدا را با کیفیت ودقت بیشتری نسبت به بلوتوث ممکن می کند.

کد مطلب 3800319

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