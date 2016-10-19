رفع فقر در جامعه نیازمند تغییر نظام اقتصادی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسن عالمی ظهر چهارشنبه در دومین نشست شورای زکات استان بوشهر اظهار داشت: مردم استان بوشهر همواره در پرداخت زکات پیشتاز بوده‌اند و شاهد افزایش پرداخت زکات در این استان هستیم.

وی روند پرداخت زکات در استان بوشهر را مطلوب توصیف کرد و ادامه داد: ترویج فرهنگ زکات دارای اهمیت بالایی است که روحانیون و ائمه جمعه و جماعات و مبلغان دینی و رسانه‌ها نقشی مهم در ترویج این فرهنگ دارند.

رئیس شورای عالی زکات با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور باید بر مبنای ارزش‌های دینی برنامه‌ریزی و تنظیم شود، خاطرنشان کرد: نظام حکم بر کشور باید بر اساس نظریه‌های حکومت اسلامی و ولی فقیه تنظیم شود.

وی بیان کرد: در صورتی که ارزش‌های اسلامی و دینی و مذهبی مبنای تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی اقتصادی باشد، شاد رفع فقر در جامعه خواهیم بود.

آیت‌الله عالمی بر لزوم تغییر در نوع نگرش به اقتصاد خانواده‌ها تاکید کرد و افزود: پرداخت و مصرف زکات باید نیازهای جامعه اسلامی را تامین کند و شاد حرکت به سمت رفع فقر باشیم.

وی با اشاره به اینکه زکات می‌تواند بسیاری از عقب‌ماندگی‌های اقتصادی و معیشتی را جبران کند، اضافه کرد: زکات یک موضوع اقتصادی و امری عبادی است و پرداخت زکات باید همراه با اخلاص و عبودیت باشد.