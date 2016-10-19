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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۳۷

رئیس شورای عالی زکات:

رفع فقر در جامعه نیازمند تغییر نظام اقتصادی کشور است

رفع فقر در جامعه نیازمند تغییر نظام اقتصادی کشور است

بوشهر - رئیس شورای عالی زکات کشور با بیان اینکه رفع فقر در جامعه نیازمند تغییر نظام اقتصادی در کشور است، گفت: نظام اقتصادی حاکم بر کشور باید بر مبنای نظریه حکومت اسلامی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسن عالمی ظهر چهارشنبه در دومین نشست شورای زکات استان بوشهر اظهار داشت: مردم استان بوشهر همواره در پرداخت زکات پیشتاز بوده‌اند و شاهد افزایش پرداخت زکات در این استان هستیم.

وی روند پرداخت زکات در استان بوشهر را مطلوب توصیف کرد و ادامه داد: ترویج فرهنگ زکات دارای اهمیت بالایی است که روحانیون و ائمه جمعه و جماعات و مبلغان دینی و رسانه‌ها نقشی مهم در ترویج این فرهنگ دارند.

رئیس شورای عالی زکات با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور باید بر مبنای ارزش‌های دینی برنامه‌ریزی و تنظیم شود، خاطرنشان کرد: نظام حکم بر کشور باید بر اساس نظریه‌های حکومت اسلامی و ولی فقیه تنظیم شود.

وی بیان کرد: در صورتی که ارزش‌های اسلامی و دینی و مذهبی مبنای تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی اقتصادی باشد، شاد رفع فقر در جامعه خواهیم بود.

آیت‌الله عالمی بر لزوم تغییر در نوع نگرش به اقتصاد خانواده‌ها تاکید کرد و افزود: پرداخت و مصرف زکات باید نیازهای جامعه اسلامی را تامین کند و شاد حرکت به سمت رفع فقر باشیم.

وی با اشاره به اینکه زکات می‌تواند بسیاری از عقب‌ماندگی‌های اقتصادی و معیشتی را جبران کند، اضافه کرد: زکات یک موضوع اقتصادی و امری عبادی است و پرداخت زکات باید همراه با اخلاص و عبودیت باشد.

کد مطلب 3800331

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