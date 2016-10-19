ورزش همگانی در قم باید بیشتر ترویج شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صادقی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای ورزش همگانی استان قم که در تالار امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: ورزش همگانی امر واجبی است که متولی آن فقط ما و اداره ورزش و هیئات نیستند و باید در زمینه فرهنگ سازی این عمل همه تلاش کنند.

وی با اشاره به اهمیت ورزش همگانی در تندرستی عنوان کرد: طبق آمار مردم قم ۳۹ درصد اضافه وزن، ۲۶ درصد چاق و ۳۱ درصد نرمال و چهار درصد لاغر هستند که یکی از ابزارهای رسیدن به نرمال ورزش همگانی است.

استاندار قم ابراز کرد: نداشتن ورزشی اصولی و تغذیه مناسب در افراد چاقی ایجاد کرده که لازم است در این باره اقدام کنیم و دستگاه‌هایی همچون صدا و سیما و آموزش و پرورش فعالیت‌هایی در خصوص فرهنگ سازی و ترویج داشته باشند.

وی افزود: سیاست‌های شورای ورزش همگانی باید وجود داشته باشد و برای این که دقیق‌تر صورت گیرد لازم است اعضای مؤثر این شورا سیاست‌های خود را عنوان کنند.

صادقی تصریح کرد: گاهی اوقات برخی کارها را بدون هزینه نیز می‌شود انجام داد و بحث هزینه‌ای نیست و به مدیریت نیاز دارد.

ثبت نام اینترنتی ۳۶ درصد مردم قم در سرشماری

استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز میدانی سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ بیان کرد: ضریب نفوذ اینترنت در استان قم ۷۴ درصد است و ثبت نام اینترنتی سرشماری را برای قم ۴۷ درصد پیش بینی کرده‌اند که تاکنون ۳۶ درصد آن تحقق یافته است.