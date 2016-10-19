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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۱۹

وزیر کشور مطرح کرد:

وضعیت امنیت مرزهای کشور مطلوب است

وضعیت امنیت مرزهای کشور مطلوب است

سراوان- وزیر کشور در بازدید از مرزهای جنوب شرق کشور گفت: خوشبختانه وضعیت امنیت مرزهای کشور مطلوب است و اقدامات خوبی در زمینه انسداد مرزهای جنوب شرق کشور انجام شده که جای تقدیر و تشکر دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی‌فضلی صبح امروز وارد سیستان و بلوچستان شد و در بدو ورود به استان به سراوان رفت تا همراه با تعدادی از مسئولان استانی از مرزهای جنوب شرق کشور بازدید کند.

وی در حاشیه بازدید از مرزهای جنوب شرق کشور گفت: خوشبختانه وضعیت امنیت مرزهای کشور مطلوب است و اقدامات خوبی در زمینه انسداد مرزهای جنوب شرق کشور انجام شده که جای تقدیر و تشکر دارد.

گفتنی است نشست با سران طوائف، بازدید هوایی از مرز و شرکت در یادواره شهید شوشتری از دیگر برنامه های سفر دو روزه وی به سراوان و زاهدان است.

کد مطلب 3800334

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