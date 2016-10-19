معرفی اعضای شورای سیاستگذاری بیست و چهارمین دوره هفته کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بر اساس این حکم آقایان حجت الاسلام و المسلمین سیدطه هاشمی، همایون امیرزاده، علی‌اصغر سیدآبادی، محمود صلاحی، مناف یحیی‌پور، محمد الهیاری، مجید غلامی‌جلیسه، غلامرضا امیرخانی، محمدصادق رحمانیان، علیرضا برازش، منصور اعتصامی، ابوالحسن ریاضی، سعید پورعلی، علی اکبرزاده و عیسی علیزاده به عنوان اعضای شورای سیاست‌گذاری بیست و چهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران منصوب شدند.

در متن حکم سید عباس صالحی برای هر یک از اعضای این شورا آمده است: نظر به ضرورت و اهمیت بهره‌گیری از دیدگاه‌های سازنده و کارشناسانه در برگزاری مطلوب هفته کتاب به عنوان فراگیرترین فعالیت مرتبط با ترویج و تبلیغ فرهنگ کتاب و کتابخوانی و با توجه به سوابق موثر فرهنگی جنابعالی، به موجب این ابلاغ به سمت «عضو شورای سیاست‌گذاری بیست و چهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران» منصوب می‌شوید. امید است در سایه همکاری و تعامل اثربخش با سایر اعضاء و ارایه پیشنهادهای لازم در کمک به برپایی با شکوه این فعالیت مهم موفق و موید باشید.

بر اساس این گزارش، بیست و چهارمین دوره هفته کتاب به روال هر سال در هفته آخر آبان ماه برگزار می‌شود.