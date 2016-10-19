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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۴۵

رئیس اداره ثبت احوال اهر خبر داد:

کاهش ۱۹ درصدی طلاق و افزایش ۶ درصدی ثبت ازدواج در شهرستان اهر

کاهش ۱۹ درصدی طلاق و افزایش ۶ درصدی ثبت ازدواج در شهرستان اهر

اهر - رئیس اداره ثبت احوال اهر از کاهش ۱۹ درصدی ثبت طلاق و افزایش شش درصدی ثبت ازدواج در این شهرستان در نیمه نخست امسال خبر داد.

ابراهیم نیک نظر در حاشیه نشست شورای هماهنگی ثبت احوال شهرستان اهر به خبرنگار مهر گفت: در نیمه نخست امسال ۱۴۲ مورد طلاق در شهرستان اهر ثبت شده و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۱۷۶ مورد طلاق در این شهرستان ثبت شده بود.

وی در ادامه افزود: کمترین طلاق در خرداد ماه با ۱۶ مورد و بیشترین طلاق در اردیبهشت با ۳۴ مورد ثبت شده است.

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان اهر، همچنین از افزایش شش درصدی ثبت ازدواج این شهرستان در همین مدت خبر داد و افزود: در ۶ ماهه نخست امسال ۸۹۹ مورد ازدواج در شهرستان اهر ثبت شده است که در مدت مشابه سال گذشته ۸۴۵ مورد ازدواج ثبت شده بود.

نیک نظر در پایان گفت: کمترین ازدواج در تیرماه با ۷۹ مورد و بیشترین ازدواج در فروردین ماه با ۲۱۲ مورد ثبت شده است.

کد مطلب 3800344

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